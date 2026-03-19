„Durva volt” – Harapófogóba került Orbán Viktor, mégsem engedett

Feszült vita alakult ki a csütörtöki EU-csúcson.

Az Európai Unió tagországainak brüsszeli csúcstalálkozóján másfél órát győzködték a tagállamok Orbán Viktort, hogy álljon el attól az álláspontjától, hogy „ha van olaj, van pénz, hogy ha nincs olaj, nincs pénz”, vagyis hogy továbbra sem támogatja az Ukrajnának nyújtott 90 milliárdos uniós hitel folyósítását – írja az Infostart.

„Durva volt” – mondta a magyar kormányfő arra utalva, hogy számos ország kemény szavakkal illette az álláspontját.

„Most fejeztük be az erről szóló veszekedést. Egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg a Zelenszkijnek” – fogalmazott.

Szerinte rossz helyen és rosszkor próbálkoztak ezzel, mert „a magyar álláspont mélyen be van ásva”, és az egész ország mögötte van. A zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a minisztereknek az a dolga, hogy védje meg az országot – hangsúlyozta.

Ahogy arról beszámoltuk, az Európai Tanács Ukrajna melletti zárónyilatkozatot mindössze 25 ország támogatta. Magyarország és Szlovákia nem támogatta a szöveget, amely a 90 milliárd eurós uniós hitel gyors folyósítását sürgeti Ukrajna számára. Az EUrologus szerint 20 ország vezetője szólalt fel és ítélte el Orbán Viktor magatartását.


 

Figyelmeztet az ENSZ: ellenőrizhetetlenné válhat a Közel-Kelet háborúja

Irán és az Egyesült Államok is felelős a káoszáért.

Újabb front a háborúban: stratégiai gázvezetékeket támadnak

Ukrán támadások érik az orosz exportútvonalakat.

„Nem a mi háborúnk”: Európa kikosarazta Trumpot

Donald Trump amerikai elnök arra kérte a világ országait, hogy csatlakozzanak egy globális összefogáshoz Irán ellen, aminek keretében hadihajókat küldenek a Hormuzi-szoros „megnyitására.” Azonban több, az Egyesült Államokkal szoros szövetségben lévő állam is elutasította a segítségnyújtást.

Két év múlva betölthetik Nagy-Britannia üresen maradt helyét az Európai Unióban

Izland külügyminisztere, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir nagyon optimistán nyilatkozott országa csatlakozásáról az Európai Unióhoz.

Reuters: amerikai csapatokat telepíthetnek Irán partvidékére

Több ezer amerikai katona telepítését fontolgatja Donald Trump kormányzata a közel-keleti műveletek megerősítésére, miközben az amerikai hadsereg a következő lépésekre készül az Irán elleni hadjáratban – mondta egy amerikai tisztviselő és három, az ügyet ismerő forrás.

Éktelen haragra gerjedt Trump az újabb iráni támadás miatt

Csütörtök hajnalban iráni rakétatámadás érte a katari Ras Laffan energetikai létesítményt. Katar állami energiavállalata is megerősítette, hogy a fő telephelyükön található gázlétesítményeket találták el.

Nagy bajban Trump az olajárak miatt, lassan Kubára fordulhat rá az amerikai elnök?

Szélsőséges esetben akár a hordónkénti 150-200 dollár közötti sávba is felszúrhat az olaj világpiaci ára, ha tovább súlyosbodik a közel-keleti háború és továbbra sem haladhat át a tankerhajók jelentős része a Hormuzi-szoroson. Bár az Egyesült Államok szempontjából eddig kudarcnak tekinthető a beavatkozás, lehet, hogy hamarosan Kuba felé fordulhat a Donald Trump vezette adminisztráció.

