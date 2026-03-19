„Durva volt” – Harapófogóba került Orbán Viktor, mégsem engedett

Az Európai Unió tagországainak brüsszeli csúcstalálkozóján másfél órát győzködték a tagállamok Orbán Viktort, hogy álljon el attól az álláspontjától, hogy „ha van olaj, van pénz, hogy ha nincs olaj, nincs pénz”, vagyis hogy továbbra sem támogatja az Ukrajnának nyújtott 90 milliárdos uniós hitel folyósítását – írja az Infostart.

„Durva volt” – mondta a magyar kormányfő arra utalva, hogy számos ország kemény szavakkal illette az álláspontját.

„Most fejeztük be az erről szóló veszekedést. Egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg a Zelenszkijnek” – fogalmazott.

Szerinte rossz helyen és rosszkor próbálkoztak ezzel, mert „a magyar álláspont mélyen be van ásva”, és az egész ország mögötte van. A zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a minisztereknek az a dolga, hogy védje meg az országot – hangsúlyozta.

Ahogy arról beszámoltuk, az Európai Tanács Ukrajna melletti zárónyilatkozatot mindössze 25 ország támogatta. Magyarország és Szlovákia nem támogatta a szöveget, amely a 90 milliárd eurós uniós hitel gyors folyósítását sürgeti Ukrajna számára. Az EUrologus szerint 20 ország vezetője szólalt fel és ítélte el Orbán Viktor magatartását.



