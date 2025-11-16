E téren tovább folynak az ukrán-orosz tárgyalások

2p
Az ukrán vezetés azon munkálkodik, hogy egy újabb fogolycserét hajtson végre Oroszországgal, összesen 1200 ukrán hadifogoly szabadon bocsátását kérve.

„Számítunk a fogolycserék újraindítására” – mondta Zelenszkij a vasárnap a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett videóban. „Sok találkozó, tárgyalás és hívás folyik most erről.” Biztonsági főnöke, Rusztem Umerov szombaton azt mondta, hogy Kijev partnereinek támogatásával konzultációkat folytatott Törökországban és az Egyesült Arab Emírségekben a cserefolyamat újraindításáról – írja a Reuters.

„A tárgyalások eredményeként a felek megállapodtak abban, hogy visszatérnek az isztambuli megállapodásokhoz. Ez 1200 ukrán szabadon bocsátásáról szól” – mondta Umerov a Telegramon közzétett nyilatkozatában.

Orosz hadifogságból kiszabadult ukránok egy meg nem nevezett ukrajnai helyszínen 2024. július 17-én.
Fotó: MTI/AP

Moszkva nem kommentálta azonnal Ukrajna nyilatkozatait. Az isztambuli megállapodások 2022-ben török közvetítéssel létrejött fogolycsere-megállapodások, amelyek szabályokat határoznak meg Oroszország és Ukrajna között nagyszabású, összehangolt cserékre.

Azóta a két fél több ezer foglyot cserélt már, bár a cserék szórványosak voltak, és gyakran megszakadtak az Ukrajna ellen 2022 februárjában Oroszország által indított háború eszkalációja miatt.

Umerov elmondta, hogy a közeljövőben konzultációkra kerül sor a folyamat eljárási és szervezési részleteinek eldöntésére. „Szünet nélkül dolgozunk azon, hogy a fogságból visszatérő ukránok otthon ünnepelhessék az újévet és a karácsonyt – a családi asztalnál és szeretteikkel” – tette hozzá.

