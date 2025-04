Ebben is a magyar példát követné Amerika? Washingtonban beszélgettek róla

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Takács Szabolcs magyar nagykövet az esemény házigazdájaként tartott beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar bevándorláspolitika alapja, hogy az az ország, amely nem képes megvédeni saját határát nem tekinthető szuverénnek. Hozzátette, hogy a határok biztosításának kérdése nem lehet alku tárgya. A diplomata az amerikai hallgatóság előtt kifejtette, hogy Magyarország a schengeni tagságból adódó jogi kötelezettségét is teljesít, amikor védi határait, mégis büntetésben részesül.

Az eseményt összegezve a Migrációkutató Intézet igazgatója elmondta, hogy a hozzászólásokból is az derült ki, hogy az amerikaiak figyelték a magyar bevándorláspolitikát az elmúlt 15 évben, amiből a januárban hivatalba lépett adminisztráció vett át elemeket.

Részben a szervezet ernyője alatt készült a magyar bevándorláspolitika elmúlt másfél évtizedét áttekintő kötet, amelyek csütörtökön Washington magyar nagykövetségén panelbeszélgetés keretében is bemutattak amerikai szakértők és az adminisztráció képviselőinek részvételével.

A Kongresszus irodaházában tartott esemény a Nemzetközi Bevándorláskutatási Hálózat (International Network of Migration Research – INIR) szervezésében valósult meg a magyar Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense részvételével.

A magyar bevándorláspolitika is témája volt az amerikai Kongresszus épületében tartott nemzetközi konferenciának pénteken, amit megelőzőn Washington magyar nagykövetségén panelbeszélgetés keretében mutatták be a magyar migrációs politikát összegző kötetet.

