Ebből mi lesz? Rendőrök vitték el a legesélyesebb román elnökjelöltet

A román média ügyészségi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy szerdán többek között Horatiu Potra medgyesi önkormányzati képviselőnél, egy afrikai konfliktusövezetekbe szerződött zsoldoscsoport parancsnokánál, Calin Georgescu magántestőrsége vezetőjénél végeztek házkutatást. A képviselőnél 900 ezer eurót találtak egy padlóba rejtett páncélszekrényben.

Georgescut egy bukaresti utcán, a forgalomban állította meg a román rendőrség, majd bevitte az ügyészségre. A gyanúsítottként előállított jelölt, akit támogatói „Románia megválasztott elnökének” tartanak mankóra támaszkodva, rendőrök kíséretében ment be a legfőbb ügyészségre. A vádhatóság székházának védelmét megerősítették, a bejárathoz vezető lépcsőkre – az esetleges tüntetők távoltartása céljából – vasrácsokat helyeztek el.

