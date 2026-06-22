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Külpolitika Nagy-Britannia

Eddig bírta a brit miniszterelnök

mfor.hu

Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A távozó kormány elfogadta, hogy nem ő a legmegfelelőbb személy a Munkáspárt élén a következő választásokra.

Keir Starmer jelezte, hogy valamennyi döntését az ország érdekében hozta meg. Július 9-ig zárul le a Munkáspárton belül az új kormányfő kijelölésére szolgáló folyamat. Aztán a hónap végéig döntenek, augusztustól foglalhatja el hivatalát az új brit kormányfő.

Az utódválasztási folyamat végéig továbbra is ellátja miniszterelnöki feladatait Keir Starmer, aki a Downing Street 10, a kormányfői hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában felsorolta az általa az elmúlt 2 évben vezetett kormány eredményeit. Megemlítette például a munkavállalói jogok javulását, illetve azt, hogy félmillió gyermeket sikerült kiemelni a szegénységből.

Lemondását bejelentő nyilatkozatában Keir Starmer úgy fogalmazott: amikor 2020-ban átvette a Munkáspárt vezetői tisztségét, a párt „politikai, pénzügyi és erkölcsi csődhelyzetben” volt, és ő mindenkitől azt hallotta, hogy „ennek a pártnak vége van”. Ezekre a véleményekre azonban az ő vezetésével sikerült rácáfolni, a Munkáspárt megújulási folyamata elkezdődött – tette hozzá. Starmer külön kiemelte, hogy a Munkáspártot „sikerült megtisztítani az antiszemitizmus méreganyagától”. Kijelentette: sikerült helyreállítani az ország gazdaságába, védelmi képességeibe és nemzetbiztonságába vetett bizalmat is. Hozzátette ugyanakkor: a párton belül az utóbbi időben felmerült azt a kérdés, hogy ő tekinthető-e a legalkalmasabb személynek a Labour vezetésére. „Meghallgattam és méltósággal elfogadom az erre a kérdésre adott választ” – fogalmazott könnyeivel küszködve a távozó brit miniszterelnök. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedett saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Ezek a felhívások különösen felerősödtek azóta, hogy a legesélyesebbnek tartott utódjelölt, Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere fölényes, 55 százalékos – vagyis a párt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó – többséggel megnyerte a múlt csütörtökön tartott időközi parlamenti választást az északnyugat-angliai nagyváros egyik elővárosi választókörzetében.

Andy Burnham pártvezetővé és miniszterelnökké választását ugyanakkor a Munkáspárt alsóházi frakciójának 201 tagja – a pártcsoport tagságának fele – támogatja, vagyis a volt manchesteri polgármestert támogató frakciótagok száma messze meghaladja a vezetőváltási folyamat elindításához minimálisan előírt 20 százalékot, amely a jelenlegi frakciólétszám alapján 81 támogató aláírást jelent. Keir Starmer Nagy-Britannia hetedik munkáspárti miniszterelnöke, de ő töltötte a legrövidebb időt a Labour kormányfőjeként a Downing Streeten, ugyanis nem egészen két éve, a 2024 júliusában aratott parlamenti választási győzelem vette át a miniszterelnöki tisztséget konzervatív párti elődjétől, Rishi Sunaktól.

Egyelőre nyitott kérdés, hogy az új munkáspárti miniszterelnököt teljes körű választási procedúrával, vagy közfelkiáltással – a brit politikai zsargonban „koronázásnak” nevezett eljárással – választják-e meg. Andy Burnham biztosan indul a tisztségért, és ha rajta kívül nem pályázik senki a posztra, akkor az utóbbi, rövid eljárás valószínűsíthető. A potenciális indulók között van Wes Streeting volt egészségügyi miniszter, bár ő még nem közölte, hogy Burnhammel szemben elindul-e az utódválasztási versengésben.

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