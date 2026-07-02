Eddig ez volt a legnagyobb támadás Kijev ellen

Húszra emelkedett az ukrán főváros elleni orosz légicsapás halálos áldozatainak száma – közölte csütörtökön kora délután Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon. A sérültek száma a legfrissebb közölt adatok szerint elérte a 90-et.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadásra reagálva ismételten hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy Ukrajn légvédelmi eszközöket kapjon. A város polgármestere, Vitalij Klicsko pénteket gyásznapnak nyilvánította, szerinte eddig ez volt az ukrán főváros elleni legnagyobb támadás.

„Fontos, hogy érkezzenek hozzájárulások az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott PURL-programhoz, mert ez közvetlenül emberek életének megmentését szolgálja. Valódi segítséget jelent minden kétoldalú megállapodásunk partnereinkkel a légvédelemről. Hálás vagyok minden vezetőnek, aki támogat bennünket” – írta az elnök a Telegramon.

A Kijev elleni támadás több mint 11 órán át tartott, és több hullámban zajlott le: az első hullám egy dróntámadás volt Kijev történelmi negyedére. hajnali 1-kor több tucat rakétát lőttek ki. Egy rövid szünetet követően 3-kor újabb tucatnyi rakéta következett, majd egy drónraj támadta a fővárost hajnalig.

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(MTI)