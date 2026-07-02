2p
Külpolitika Ukrajna

Eddig ez volt a legnagyobb támadás Kijev ellen

mfor.hu

A támadásban 20 ember meghalt, 90-en megsérültek.

Húszra emelkedett az ukrán főváros elleni orosz légicsapás halálos áldozatainak száma – közölte csütörtökön kora délután Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon. A sérültek száma a legfrissebb közölt adatok szerint elérte a 90-et.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadásra reagálva ismételten hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy Ukrajn légvédelmi eszközöket kapjon. A város polgármestere, Vitalij Klicsko pénteket gyásznapnak nyilvánította, szerinte eddig ez volt az ukrán főváros elleni legnagyobb támadás.

„Fontos, hogy érkezzenek hozzájárulások az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott PURL-programhoz, mert ez közvetlenül emberek életének megmentését szolgálja. Valódi segítséget jelent minden kétoldalú megállapodásunk partnereinkkel a légvédelemről. Hálás vagyok minden vezetőnek, aki támogat bennünket” – írta az elnök a Telegramon.

A Kijev elleni támadás több mint 11 órán át tartott, és több hullámban zajlott le: az első hullám egy dróntámadás volt Kijev történelmi negyedére. hajnali 1-kor több tucat rakétát lőttek ki. Egy rövid szünetet követően 3-kor újabb tucatnyi rakéta következett, majd egy drónraj támadta a fővárost hajnalig.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Atomfegyverek érkezhetnek Litvániába

Atomfegyverek érkezhetnek Litvániába

Zöld utat kapott az alkotmánymódosítás.

Minél több civilt öl meg Oroszország, annál több szankciót kap a nyakába – üzeni az uniós főképviselő

Minél több civilt öl meg Oroszország, annál több szankciót kap a nyakába – üzeni az uniós főképviselő

A csütörtök hajnali orosz támadásra válaszolt.

Minden ukrán katonáért nyolc katonával fizet az orosz hadsereg

Minden ukrán katonáért nyolc katonával fizet az orosz hadsereg

Egyre nagyobb bajban az ukrán fronton az orosz hadsereg.

Zelenszkij előre szólt: brutális orosz légitámadás érte Kijevet

Zelenszkij előre szólt: brutális orosz légitámadás érte Kijevet

Halálos áldozatok is vannak.

Újabb ukrán településeket foglaltak el az oroszok

Folytatódik az orosz térnyerés.

Fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága

Fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága

Hiába szerette volna Donald Trump az állampolgárságot korlátozni. 

Az Európa Tanács is sürgeti a korrupció elleni küzdelmet, ez nem csak nálunk fontos

Az Európa Tanács is sürgeti a korrupció elleni küzdelmet, ez nem csak nálunk fontos

A korrupció megelőzése nemcsak a jó kormányzás feltétele. 

Álcadrónok az éjjeli égbolton – több száz támadót szedtek le az ukrajnai háborúban

Elfajultak a légiakciók az éj leple alatt.

Donald Trump akciózik – tetszene neki a hatósági áras benzin

Az amerikai elnök maga szabja az árakat, írásban.

Foci-vb: gyászosan leszerepelnek a friss eredmények szerint az európaiak

Már több nemzeti alakulat részvétele vált biztossá a nyolcaddöntőkben az idei foci világbajnokságon.

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG