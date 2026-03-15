Eddig tart még a háború Trump minisztere szerint

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter arra számít, hogy néhány héten belül vége lesz az iráni háborúnak.

„Úgy vélem, ez a konfliktus a következő néhány hétben véget érhet – vagy még előbb. De a konflikuts le fog zárulni a következő néhány hétben, és akkor visszaállnak a szállítások és láthatjuk, hogy az árak elindulnak lefelé”

- mondta az ABC televíziónak a miniszter a The Guardian tudósítása szerint.

Wright megszólalása a piacok megnyugtatását is célozhatja, miután Donald Trump szombaton arról beszélt, hogy még nem áll készen véget vetni a háborúnak, és hogy az Egyesült Államok újabb csapásokat mérhet az iráni olajexport szempontjából kulcsfontosságú Kharg-szigetre

„pusztán a móka kedvéért”.