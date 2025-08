Ég az orosz finomító – megérkeztek az ukrán drónok

A Kijev által kezelt drónflotta célba vette a Moszkvától délkeletre fekvő Rjazanyban lévő olajfinomítót, ahol a beszámolók szerint tűz ütött ki. Az ukrán légierő emellett eltalálta a Voronyezs régióban található Annanefteprodukt olajtároló telepet is, közvetlenül az ukrán határ közelében – foglalja össze a Reuters.

Egy korábbi ukrán dróntámadás az otrosz nyizsnyekamszki finomító ellen

Fotó: Kyiv Independent/ helyi telegram csatorna

Az ukrán titkosszolgálat (SZBU) közlése szerint találat érte a dél-oroszországi Primorszko-Ahtarszk katonai repülőteret is, amelyet az orosz hadsereg eddig nagy hatótávolságú drónok ukrajnai bevetésére használt. Ugyanakkor a Penza városában működő elektronikai üzemet is találat érte, amely az ukrán fél szerint az orosz hadiipari komplexum része.

A harctéren közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy csapatai elfoglalták Oleksandro-Kalynove települést a donyecki fronton.

Ryazan Oil Refinery on Fire: USF Strikes Fuel Supplier for the russian army



During the night of August 2, operators of the @14reg_army of the Unmanned Systems Forces (USF) carried out a fire strike on a strategic target — the Ryazan Oil Refinery, which belongs to the russian… pic.twitter.com/PUnUzBtibq