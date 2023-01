Egészen meglepő időtöltést találtak maguknak az ukrán katonák (videóval)

Az ukrán védelmi minisztérium hivatalos Twitter oldalán közzétett videója szerint az ukrán labdarúgó-bajnokság ugyan szünetel, de ez nem tartja vissza a katonákat attól, hogy focizzanak egyet.

Az a videóból nem derül ki, hogy pontosan hol vették fel a videót, azonban annak alapján, hogy szinte teljes felszerelésben játszanak, minden bizonnyal valahol a front közelében rendezték a meccset.

While there is a winter break in the Ukrainian Footbal League, our soldiers traditionally don't stop. pic.twitter.com/47gzjbHFhz