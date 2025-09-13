Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Szijjártó Péter

Egészen váratlan helyen nyitott meg konzulátust Szijjártó Péter

mfor.hu

Magyarország és Liechtenstein közelebb húzódott.

Magyarország új konzulátust nyitott Liechtensteinben – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Vaduzban.

A tárcavezető a megnyitó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a két ország hosszú közös történelmi múlttal rendelkezik, minthogy a 19. század második felében még közös monetáris és vámunióhoz tartoztak az Osztrák-Magyar Monarchia részeként, ami máig pozitív hatással van a gazdasági együttműködésre. Hozzátette, tavaly megdőlt a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordja, és úgy tűnik, hogy idén is új csúcsot sikerül majd elérni.

Liechtensteinben hatvan olyan cég van bejegyezve, amely Magyarországon is befektet, ezek közül a legnagyobb és legismertebb a Hilti. Hozzátette, a szintén liechtensteini Neutrik úgy döntött, hogy tízmillió eurós beruházással gyárat nyit Ózdon, amihez a kormány is pénzügyi támogatást nyújtott.

Megint akcióba lendültek az orosz drónok

Ezúttal azonban Ukrajnát támadták.

Az elmúlt években radikalizálódott Charlie Kirk gyilkosa

A 22 éves Tyler Robinsont azonosították Charlie Kirk konzervatív politikai kommentátor feltételezett merénylőjeként – az elfogás körülményeiről ajtótájékoztatón számoltak be a hatóságok és Utah állam vezetői helyi idő szerint pénteken reggel.

Újabb uniós állam tiltakozik a lengyelországi orosz dróntámadás miatt

Bekérette Oroszország franciaországi nagykövetét pénteken a francia külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt.

Washingtonnal telefonált Szijjártó Péter – az ernergiaellátás is szóba került

Telefonon egyeztetett a két vezető pénteken.    

Elfogták Charlie Kirk feltételezett merénylőjét, Trump halálbüntetést követel

Elfogták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken egy interjúban.

Donald Tusk

Újabb bejelentést tett a lengyel kormányfő az orosz dróntámadásról

Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – írta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en, Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagálva.

A lengyelek helyett is bosszút álltak az ukránok

Fontos olajlétesítményeket is csapások értek.

Az ukrán elnöknek már meg is van az elképzelése az orosz drónveszély elhárítására

Volodimir Zelenszkij szerdán azzal érvelt, hogy az orosz drónok Lengyelországba történő behatolása azt jelenti, hogy Európának közös légvédelem és hatékony légvédelmi pajzs létrehozásán kell dolgoznia.

Bekeményítettek a lengyel az orosz drónok miatt

Szigorítás a légtérben.

Orbán Viktor is megszólalt az amerikai merényletről

Reagált az amerikai politikai gyilkosság hírére.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

