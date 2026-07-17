Egy csepp olaj sem mehet át a Hormuzi-szoroson, közölte Irán

Az iráni Forradalmi Gárda teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi-szorost, amelyen mindaddig nem enged át kőolaj- és földgázszállítmányokat, ameddig az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen – olvasható a fegyveres testület pénteki közleményében.

Alig egy nappal korábban Ebrahim Zolfakari, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője azt közölte, a szoros

„nem lehet semmiféle alku tárgya”,

a gárda pedig már a hét elején kilátásba helyezte a regionális energiaexport leállítását.

Kapcsolódó cikk Nyolc órán át lőtték az éjszaka Iránt, Kuvait kapta a visszacsapást Trump szerint már nagyon közeleg a győzelem.

Szíriát is lőtte Irán

Az iráni Forradalmi Gárda támadást intézett péntekre virradóra a szíriai at-Tanf katonai támaszpont ellen – jelentette az IRNA iráni állami hírügynökség a gárda bejelentésére hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a művelet az amerikai erőknek a bázison lévő különleges műveleti parancsnoki központját érte, és válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok nem sokkal korábban támadást intézett a dél-iráni Szisztán és Beludzsisztán tartomány ellen, amiben több katona életét vesztette.

Az Egyesült Államok idén februárban közölte, kiürítette a szíriai-jordániai-iraki hármashatárnál található támaszpontot, amelyet ezt követően a hivatalos bejelentés szerint a szíriai hadsereg vett át.

(via MTI)