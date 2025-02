Egy éve halt meg Alekszej Navalnij

Egy éve hunyt el Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető. Az Euronews összegzése szerint az Európai Unió vezetői egyértelműen Oroszországot teszik felelőssé Navalnij haláláért. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vasárnapi nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Alekszej Navalnij életét adta egy szabad és demokratikus Oroszországért.”

Hangsúlyozta, hogy továbbra is több száz politikai fogoly – köztük Navalnij ügyvédei – sínylődik orosz börtönökben. „Oroszországnak azonnal és feltétel nélkül szabadon kell engednie Alekszej Navalnij ügyvédeit és minden politikai foglyot” – tette hozzá. Kallas emlékeztetett arra is, hogy az EU már 2020 óta szankciókat vezetett be azok ellen, akik felelősek Navalnij megmérgezéséért, önkényes letartóztatásáért és politikai indíttatású elítéléséért.

Olaf Scholz német kancellár szintén megszólalt az évfordulón, az X-enazt írta: Navalnij „azért halt meg, mert a szabadságért és a demokráciáért harcolt Oroszországban.”

Alexei Navalny died one year ago today – because he fought for democracy and freedom in Russia. Putin brutally combats freedom and its defenders. Navalny's work was all the more brave. His courage made a difference and reaches far beyond his death. pic.twitter.com/QCSP8ZZEv4