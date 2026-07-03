Egy évet sem bírt ki a moldovai miniszterelnök

A moldovai kormányt 2025 novembere óta vezető Munteanu közölte: miniszterelnöki megbízatása pénteken véget ér. Hozzátette, hogy a jövőben is szolgálni kívánja országát, bármilyen tisztséget töltsön is be.

A kormányfő az X közösségi oldalon azt írta: azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Döntésének okait nem részletezte.

Lemondásával a moldovai kormány megbízatása is megszűnik, ami kihívás elé állítja Maia Sandu államfőt, valamint a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártját (PAS), amely második egymást követő ciklusát tölti hatalmon. Maia Sandu bejelentése szerint a pénteken lemondott Munteanu az új kormányfő kinevezéséig ügyvivőként vezeti a kabinetet.

Új miniszterelnököt kell választania a moldovai parlamentnek

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Az elnök a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy az új miniszterelnök személyéről „gyorsan” születhet döntés.

Hozzátette: a jövő héten egyeztetést folytat a parlamenti frakciókkal, mielőtt kijelöli a kormányfői tisztség várományosát. A 62 éves Munteanut a 2025. szeptemberi parlamenti választásokat követően bízták meg kormányalakítással, miután a PAS jelentős győzelmet aratott az Igor Dodon volt elnök vezette, oroszbarát Patrióta Választási Blokk felett, és újabb felhatalmazást kapott az ország európai uniós integrációs törekvéseinek folytatására.

Az Ukrajna és Románia között fekvő Moldova tagjelölt országként törekszik az Európai Unióhoz való csatlakozásra. Az ország politikáját évtizedek óta meghatározza az Európához közeledést támogató, illetve a Moszkvával szorosabb kapcsolatokat szorgalmazó erők versengése.