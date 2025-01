Egy fiatal magyar férfi is a szabaduló túszok között van

Az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodás második szakasza megadhatja az esélyt a magyar állampolgárságú túsz kiszabadulására is, ehhez viszont az első szakasz teljesülésére van szükség, amiért hazánk is szorít – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető telefonon egyeztetett Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel és emlékeztetett arra, hogy a Hamász tizenöt hónapja támadta meg Izraelt egy bestiális merénylet keretében, és azóta várja a világ, hogy valamifajta megoldás szülessen a konfliktusra. Üdvözölte, hogy végre megszületett a megállapodás a tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról, aminek egyik következményeként izraeli kollégája is elhalasztotta az erre a hétre tervezett budapesti látogatását.

Arról számolt be, hogy Gideon Szaár ugyanakkor telefonon tájékoztatta a mai napon a több szakaszra bontott megállapodásról, amelynek első fázisában harminchárom túsz fog kiszabadulni a terrorcsoport fogságából.

Az izraeli túszok hozzátartozói és támogatóik Tel-Avivban 2025. január 15-én, miután nyilvánossá vált a Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael közötti tűzszünet

Fotó: MTI/AP/Ohad Zwigenberg

„Magyarország üdvözli ezt a megállapodást. Megértjük, hogy az izraeli kormánynak ez egy nagyon nehéz döntés volt, ugyanakkor nagyra becsüljük azt az elkötelezettséget, amellyel az izraeli kormány, illetve a közvetítők dolgoztak ennek a megállapodásnak a létrehozása érdekében” – szögezte le.

„A közel-keleti térség biztonsága nemcsak Európa, hanem az egész világ biztonságára nagy hatással van, tehát egy ilyen tűzszüneti megállapodás az egész világ biztonsági helyzetét, benne Európa biztonsági helyzetét is javítja” – tette hozzá.

„Mi viszont egy kifejezetten nemzeti szempontból is szorítunk azért, hogy ennek a megállapodásnak az első fázisa tökéletesen teljesülésbe menjen, hiszen az első szakasz végrehajtása az előfeltétele annak, hogy a második szakaszról is megállapodás születhessen, és a második szakasz adja meg a reményt arra, hogy a még mindig a Hamász fogságában lévő magyar állampolgárságú túsz is kiszabadulhasson, hiszen a mostani szabadítási fázisban nők, illetőleg a betegek és az idős férfiak fognak szabadulni” – folytatta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a magyar állampolgárságú túsz egy fiatalabb férfi, aki nem tartozik az előbb említett kategóriákba, így az ő kiszabadulásához szükség van arra, hogy az első fázis tökéletesen teljesüljön, és utána sikerüljön megállapodást kötni a másodikról is.

„Én arról biztosítottam az izraeli külügyminiszter kollégát, hogy Magyarország ott áll ebben a kérdésben Izrael mögött, mellett. Támogatjuk a tűzszüneti megállapodás végrehajtását, és elkötelezettek vagyunk a támogatásunkat megadni annak érdekében is, hogy ezt a megállapodást majd egy újabb fázis követhesse” – tudatta. (MTI)