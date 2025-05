Egy fillér uniós pénzt sem adna a magyaroknak 26 EP-képviselő

A képviselők négy nagyobb problémát említenek: az Integritás Hatóság munkájába való közvetlen kormányzati beavatkozást, célozva a Hatóság elnöke ellen indított nyomozásra. Szó volt az igazságszolgáltatás függetlenségének aláásásáról, utalva arra az igazságügyi reformra, amely példátlan tiltakozást váltott ki a magyar bírók egy részéből. A gyülekezési törvény korlátozását is problémásnak találták, hasonlóan a Szuverenitásvédelmi Hivatal kritikus hangok ellehetetlenítését lehetővé tevő tevékenységéhez.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!