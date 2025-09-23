Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Geopolitikai sakkjátszmák és ingadozó tőkepiacok
Hogyan pozícionáljuk befektetéseinket?

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Antonnal,
Káncz Csabával és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Külpolitika

Egy fontos megbeszélésből hagyják ki Magyarországot

mfor.hu

Magyarország és Szlovákia nélkül rendezik meg szeptember 26-án az európai drónfallal kapcsolatos megbeszélést.

Magyarország és Szlovákia sem kapott meghívást az Európai Unió keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos megbeszélésre – jelentette ki Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője a Szuszpilne hírügynökségnek. Erről az Index.hu számolt be.

Andrius Kubilius uniós védelmi biztos korábban arról írt, hogy az Európai Uniónak „drónfalat” kell kiépítenie a közös keleti határvonal mentén, miután Lengyelország lelőtte az Ukrajna elleni orosz támadás során a légterébe behatoló drónokat.

Oroszország ismételten teszteli a frontországokat, az EU-t és a NATO-t. Együtt fogunk dolgozni a tagállamokkal, a határ menti országokkal és Ukrajnával. Oroszországot meg fogjuk állítani

– írta Kubilius az X-en

A drónfal létrehozásáról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is említést tett a két héttel ezelőtt megtartott évértékelő beszédében.

A találkozón hét uniós tagállam – Észtország, Lettország, Finnország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Bulgária – védelmi miniszterei vesznek részt, és jelen lesz egy Ukrajna nevében eljáró képviselő is. A szóvivő szerint a jelen lévő országok képességeinek és igényeinek felmérése lesz a fókuszban, melyek alapján meghatározzák a következő lépést.

A drónfal költségeiről egyelőre nincs információ, de az elemzők szerint egy éven belül meg lehet oldani. Az uniós biztos több szenzorból, fegyverekből és zavarórendszerekből álló rendszert képzel el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Netanjahu ennek nagyon nem fog örülni – nagy bejelentést tett Emmanuel Macron

Újabb intő Netanjahunak – nagy bejelentést tett Emmanuel Macron

Sorra ismerik el a nyugati országok a Palesztin Államot.    

Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának kiadását az Európai Parlament

Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának kiadását az Európai Parlament

Az EUrologus egy olasz EP-képviselőtől úgy értesült, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága sem Magyar Péter, sem Ilaria Salis, sem pedig Dobrev Klára mentelmi jogát nem javasolja kiadni.

Össztűz Oroszországra az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfői ülésén

Arra, hogy a légtérsértésükről az észt külügyminiszter radarfelvételt mutatott be, Oroszország ENSZ-nagykövethelyettese azt mondta, nincs bizonyíték az állítások alátámasztására, és azzal vádolta az európai hatalmakat, hogy alaptalan vádakat terjesztenek.

Elmúlt a drónveszély Osloban és Koppenhágában

Elmúlt a drónveszély Oslóban és Koppenhágában

Újranyitották a reptereket Osloban és Koppenhágában, miután hétfő este drónészlelés miatt órákra leállították a forgalmat.  

Mit lép a NATO az észt légtérsértésre? Nagyon meleg helyzetbe kerülhetnek a magyar vadászgépek is

Mit lép a NATO az észt légtérsértésre? Nagyon meleg helyzetbe kerülhetnek a magyar vadászgépek is

Hogyan lehet elrettenteni az oroszokat a NATO-légtér folyamatos megsértésétől? Az eszkaláció veszélye valós, de a szövetségnek erőt is kéne mutatnia – és jelenleg a magyar légierő gépei is ott vannak az események sűrűjében.

Megvan a megállapodás a TikTokról

Megvan a megállapodás a TikTokról

Donald Trump és Hszi Csin-ping telefonon beszéltek pénteken. Ezt követően Trump kijelentette, hogy Hszi elvileg jóváhagyta a TikTok-kal kapcsolatos megállapodást, de még nem írtak alá.

A legrangosabb kitüntetést adja Trump Charlie Kirknek

A legrangosabb kitüntetést adja Trump Charlie Kirknek

Az amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy az ország legmagasabb kitüntetését adományozza a nemrégiben meggyilkolt Charlie Kirk konzervatív aktivistának.  

Az Egyesült Királyság elismeri Palesztinát államként

Az Egyesült Királyság elismeri Palesztinát államként

Kanada és Ausztrália is.

Brit harci repülőgépek járőröznek Lengyelország légterében

Brit harci repülőgépek járőröznek Lengyelország légterében

Drónberepülések elhárítása végett.

A brit kormányfő bejelenti a palesztin államiság elismerését

A brit kormányfő bejelenti a palesztin államiság elismerését

Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168