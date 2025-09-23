Egy fontos megbeszélésből hagyják ki Magyarországot

Magyarország és Szlovákia sem kapott meghívást az Európai Unió keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos megbeszélésre – jelentette ki Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője a Szuszpilne hírügynökségnek. Erről az Index.hu számolt be.

Andrius Kubilius uniós védelmi biztos korábban arról írt, hogy az Európai Uniónak „drónfalat” kell kiépítenie a közös keleti határvonal mentén, miután Lengyelország lelőtte az Ukrajna elleni orosz támadás során a légterébe behatoló drónokat.

Oroszország ismételten teszteli a frontországokat, az EU-t és a NATO-t. Együtt fogunk dolgozni a tagállamokkal, a határ menti országokkal és Ukrajnával. Oroszországot meg fogjuk állítani

– írta Kubilius az X-en.

A drónfal létrehozásáról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is említést tett a két héttel ezelőtt megtartott évértékelő beszédében.

A találkozón hét uniós tagállam – Észtország, Lettország, Finnország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Bulgária – védelmi miniszterei vesznek részt, és jelen lesz egy Ukrajna nevében eljáró képviselő is. A szóvivő szerint a jelen lévő országok képességeinek és igényeinek felmérése lesz a fókuszban, melyek alapján meghatározzák a következő lépést.

A drónfal költségeiről egyelőre nincs információ, de az elemzők szerint egy éven belül meg lehet oldani. Az uniós biztos több szenzorból, fegyverekből és zavarórendszerekből álló rendszert képzel el.