Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Egy lépéssel közelebb került Izrael a túszok kiszabadításához

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben – közölte a hadsereg.

Az új vonalakra vonulás időpontjától megkezdődik az a hetvenkét órás időszak, amelyben az egyezmény szerint az iszlamista Hamász terrorszervezetnek át kell adnia a még élő húsz izraeli túszt, és meg kell kezdenie a huszonnyolc halott túsz földi maradványainak átadását.

A 2023. október 7-i támadásban Gázába elhurcoltak így várhatóan legkésőbb hétfőn kiszabadulnak a túszalku alapján, de az iszlamista szervezetek azt állítják, hogy kilenc holttest hollétéről nincs tudomásuk. Őket nemzetközi segítséggel fogják megkeresni.

Az izraeli hadsereg befejezte az átadásra kijelölt részeken létrehozott előőrsök és védelmi állások felszámolását az övezetben. A csapatok új védelmi vonalat építenek ki. „Legalább két őrség keletre van a nyilvánosságra hozott sárga vonaltól” – közölték a megszűnő erődítményekről.

A hadsereg hatalmas logisztikai műveletében katonák ezrei számoltak fel különféle létesítményeket, köztük ipari generátorokat, antennákat, katonai szállásokat, megfigyelőeszközöket, harci állásokat.

Az izraeli határhoz közelebbi vonalakhoz költözés műveletében százas nagyságrendben használtak fel teherautókat, dózerelő és más munkagépeket, különböző mérnöki eszközöket.

Az új vonalak kialakítása után, a teljes kivonulásig tartó átmeneti időszakban az izraeli hadsereg a Gázai övezet területének ötvenhárom százalékát fogja ellenőrizni, egy új, biztonsági védőövezet kialakításával.

(MTI)

A venezuelai ellenzék vezető politikusa, María Corina Machado

A venezuelai ellenzék vezéralakja kapta a Nobel-békedíjat

María Corina Machadonak száműzetésben kellett élnie, mert halálos fenyegetéseket kapott. Venezuelában maradt, és ezzel milliókat inspirált arra, álljanak ki az ország autoriter vezetésével szemben.

Kis-Benedek József

Kis-Benedek József: nemzetbiztonsági érdekeket sért a magyar külpolitika – Klasszis Podcast

Világháború nem lesz, az orosz-ukrán háború ugyanakkor nem csendesedik, és mintha visszatért volna a hidegháború, jelentette ki Kis-Benedek József a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságának a tagja szerint Oroszország a Szovjetunió korábbi területeit szeretné fennhatósága alá vonni, ugyanakkor aligha fog egy NATO-tagországot megtámadni. „Az oroszok nem buták”, fogalmazott.       

Visszapattant Ursula von der Leyenről a két bizalmatlansági indítvány

Két indítványról is szavazott az Európai Parlament. Mindkettő esetében sok voks hiányzott ahhoz, hogy végül sikerrel járjon.

Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Trump egészen meredek lépésre készül?

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

