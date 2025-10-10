Egy lépéssel közelebb került Izrael a túszok kiszabadításához

Az új vonalakra vonulás időpontjától megkezdődik az a hetvenkét órás időszak, amelyben az egyezmény szerint az iszlamista Hamász terrorszervezetnek át kell adnia a még élő húsz izraeli túszt, és meg kell kezdenie a huszonnyolc halott túsz földi maradványainak átadását.

A 2023. október 7-i támadásban Gázába elhurcoltak így várhatóan legkésőbb hétfőn kiszabadulnak a túszalku alapján, de az iszlamista szervezetek azt állítják, hogy kilenc holttest hollétéről nincs tudomásuk. Őket nemzetközi segítséggel fogják megkeresni.

Az izraeli hadsereg befejezte az átadásra kijelölt részeken létrehozott előőrsök és védelmi állások felszámolását az övezetben. A csapatok új védelmi vonalat építenek ki. „Legalább két őrség keletre van a nyilvánosságra hozott sárga vonaltól” – közölték a megszűnő erődítményekről.

A hadsereg hatalmas logisztikai műveletében katonák ezrei számoltak fel különféle létesítményeket, köztük ipari generátorokat, antennákat, katonai szállásokat, megfigyelőeszközöket, harci állásokat.

Az izraeli határhoz közelebbi vonalakhoz költözés műveletében százas nagyságrendben használtak fel teherautókat, dózerelő és más munkagépeket, különböző mérnöki eszközöket.

Az új vonalak kialakítása után, a teljes kivonulásig tartó átmeneti időszakban az izraeli hadsereg a Gázai övezet területének ötvenhárom százalékát fogja ellenőrizni, egy új, biztonsági védőövezet kialakításával.

