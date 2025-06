Egy magyar szakértő szerint Iránnak esze ágában sincs atombombát gyártani

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A rendszer megdöntésének esélyét N. Rózsa Erzsébet nem látja reálisnak: „Kívülről nem lehet rendszerváltást csinálni, ezt már Irakban megtanulta a világ.” Az iráni vezetés továbbra is tárgyalna, ám kérdés, hogy az Egyesült Államok hogyan dönt.

Szerinte a támadás nyomán Iránban példátlan összefogás alakult ki: „Még azok a gondolkodók, írók, művészek, politikusok, akik börtönben vannak, is közös nyilatkozatot adtak ki.” A társadalom nem a rezsim, hanem a haza mögé állt.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő régóta elutasítja a diplomáciai utat, szemben például Donald Trumppal. „Irán számára a nulla urándúsítás elfogadhatatlan”, miközben Izrael nem is hajlandó tárgyalni – mondta N. Rózsa Erzsébet.

Hangsúlyozta: Hámenei adta ki a nukleáris fatvát, és az amerikai hírszerzési jelentések szerint sincs jele, hogy Irán atombombán dolgozna. A szakértő szerint az izraeli támadás célja lehetett az is, hogy meggátolja az iráni atomprogram korlátozásáról szóló washingtoni-teheráni tárgyalások folytatódását.

Iránnak nem célja atomfegyver kifejlesztése, és amíg az ország vallási vezetője, Ali Hámenei életben van, „biztosan nem is lesz az” – mondta N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet szakértő a Privátbankárnak adott interjúban.

