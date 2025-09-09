Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Ukrán hírszerzési források a Kyiv Postnak elmondták: szeptember 8-án, hétfő hajnalban robbanássorozat rongálta meg Penza városának kulcsfontosságú gázvezetékeit, amelyek katonai létesítmények ellátásában játszanak szerepet. A hajnali 4 óra körül történt négy detonáció a Zseleznodorozsnij kerületet érte, és két nagy vezetékben okozott károkat, amelyek együttes kapacitása napi kétmillió hordó. A források szerint ugyanazon a helyszínen további két regionális gázvezeték is megsérült.

A vezetékek nehezen őrizhető, de nagy jelentőségű célpontok

„Tervezett gyakorlat”

Penza, Moszkvától mintegy 625 kilométerre délkeletre, a Volga régióban található. Az ipari központ fontos energiaszállítási útvonalak metszéspontjában fekszik. A helyi sajtó órákkal a robbanások után arról számolt be, hogy az incidens valójában „tervezett gyakorlat” volt a sürgősségi és biztonsági szolgálatok részvételével. A hatóságok a lakosságot arra kérték, maradjanak nyugodtak, és ne higgyenek a közösségi médiában terjedő híreknek.

Az ukrán védelmi hírszerzés (HUR) szerint azonban a megrongált vezetékek közvetlenül az orosz hadsereg ellátását szolgálták, amely részt vesz Ukrajna teljes körű inváziójában. Orosz részről hivatalosan nem ismerték el a robbanásokat, és a károk mértékéről sincs független megerősítés.

Nem sokkal később, ugyanazon az éjszakán, Szaratov régióban is robbanás történt. A HUR jelentése szerint szeptember 8-án, hajnali 1 órakor a Krasznoarmejszkij járásban található Kujbisev–Liszicsanszk fő olajvezetéket érte találat. A csővezeték éves kapacitása 82 millió tonna, és üzemanyaggal látta el az orosz megszálló erőket. Helyi közösségi média beszámolók szerint a reggeli órákban már munkásokat vezényeltek a helyszínre a károk helyreállítására.

Ez volt a harmadik energia-infrastruktúrát érő támadás 24 órán belül, a penzai robbanások után. Hasonlóan a korábbi esetekhez, az orosz média ezt is „gyakorlatként” próbálta bemutatni.

A penzai és szaratovi robbantások illeszkednek abba a műveletsorozatba, amelyet az ukrán hírszerzés az utóbbi hónapokban az orosz energiainfrastruktúra megbénítására indított.