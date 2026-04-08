Egy nappal tovább marad Budapesten az amerikai alelnök

Delegáció közlekedése miatt szerdán és csütörtökön lezárások várhatók a fővárosban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel. Információink szerint J. D. Vance amerikai alelnök egy nappal tovább marad, mint tervezte, ezért zárják le az érintett utakat. Valószínűleg innen repül tovább Iszlámádba, hogy a közel-keleti helyzetről tárgyaljon.

A közlemény szerint szerdán napközben elsősorban a Zugligeti út–Béla király út–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–BAH csomópont–Budaörsi út–Villányi út útvonalat érinti, de további kisebb korlátozásokra a belvárosban egész nap számítani kell.