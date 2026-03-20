Egy palesztinbarát csoport felgyújtotta egy csehországi fegyvergyár raktárát

„Ma kora reggel egy földalatti csoport felgyújtotta az izraeli fegyverek gyártásának kulcsfontosságú központját” – idézi a hírportál azt az e-mailt, amelyet egyik riporterük kapott.

A palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport szerint a raktár felgyújtása összefügg Izrael gázai harci műveleteivel. A raktártűz részben átterjedt a szomszédos adminisztrációs épületre is.

Az X közösségi hálózaton röviddel azután megjelent egy videó, amely állítólag a raktár felgyújtását mutatja.

A rendőrség bűncselekmény szándékos elkövetésének gyanújával vizsgálja az esetet. Lenka Bradácová, prágai államügyész szerint terrorizmus gyanús esetről van szó.

Andrej Babis kormányfő bejelentette: este hat órára összehívta a cseh nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülését.

A pardubicei ipari zónában működik egyebek között az LPP Holding cseh cég, amely szerződést kötött az izraeli Elbit Systems céggel drónok kifejlesztéséről és gyártásáról. A The Earthquake Faction nevű csoport ezek raktárhelyiségét gyújtotta fel.

Azt állítják, hogy akciójukkal az Izrael számára gyártott fegyvereket kívánták megsemmisíteni.

A szervezet közlése szerint akciójukban senki nem sérült meg, de a fegyvergyár berendezéseit sikerült megsemmisíteni, adta hírül az MTI.

Több nemzetközi és izraeli emberi jogi szervezet korábban azzal vádolta meg Izraelt, hogy népirtást követ el Gázában. Izrael visszautasítja a vádakat.