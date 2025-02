Egy régi vasúti tragédia most rázza meg a kormányt Görögországban

Ezt követően, 2025. február 2-án, Bagnál egy vonat halálra gázolt egy embert. Az Építési és Közlekedési Minisztérium az esettel kapcsolatban azonban azt közölte, hogy „a gázolás nem a MÁV hibájából történt”, így Lázár János nem mondott le, mivel nyilatkozata szerint csak akkor vállalná a felelősséget és mondana le, ha a baleset a MÁV hibájából következne be – számolt be róla a Telex.

A magyar vasúti rendszer állapota hosszú ideje aggodalomra ad okot. A MÁV-inform Facebook-oldalán gyakran számolnak be késésekről és járatkimaradásokról, amelyeket többnyire a pálya rossz állapota, felsővezeték-szakadások, szerelvényhiány vagy meghibásodások okoznak.

A vonatbaleset előtt nyolc nappal Kosztasz Karamanlisz akkori közlekedési miniszter elutasította az ellenzék vasúti biztonsággal kapcsolatos aggályait. „Szégyen és engem is zavarba ejt, hogy biztonsági kérdéseket hoznak fel” – mondta. A tragédia után, március 2-án lemondott, vállalva a „politikai felelősséget.”

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint tízből hét görög úgy véli, hogy a kormányzó Új Demokrácia párt megpróbálja megvédeni a tragédiáért felelős politikusokat. Az athéni kormány visszautasítja a vádakat – írja az Euractiv. Ennek ellenére számos kulcskérdés továbbra is megválaszolatlan maradt, például hogy a balesetben érintett tehervonat illegális üzemanyagot szállított-e, ami hatalmas robbanást okozott.

A köz- és magánszektor szakszervezetei 24 órás általános sztrájkot hirdettek, ami azt jelenti, hogy a hajók nem futottak ki, a repülők nem szálltak fel, és a vonatok a telephelyeken maradnak. Az ország számos pontján az üzletek és vállalkozások is zárva tartanak néhány órára. Az éjszakai szórakozóhelyek sem nyitnak ki, sőt Anna Vissi, Görögország egyik legnagyobb zenei sztárja sem lép fel péntek este — írja laptársunk a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár, háttérképet is adva a kiváltó okokról.

Görögországban a két évvel ezelőtti 57 áldozattal járó tempi vasúti baleset kormányzati felelősségének eltitkolása miatt pénteken tömegek vonultak az utcákra, és általános sztrájkot is meghirdettek a kormánnyal elégedetlenek.

