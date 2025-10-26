Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna

Egy sereg orosz drón támadta Ukrajnát, gyerekek is megsérültek

mfor.hu

Nem volt nyugodt este. 

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők 101 drónnal támadták Ukrajnát vasárnapra virradóra – írja az Ukrainska Pravda. A hivatalosan közlés szerint ezek közül 90-et sikerült megsemmisíteni vagy blokkolni.

A jelentés szerint a drónok közül 60 iráni gyártmányú Shahed típusú volt. Öt támadó drón négy különböző helyszínen talált el célpontokat, miközben a lelőtt drónok roncsai öt másik helyen zuhantak le. A tájékoztatás szerint a Kijevet ért csapásban három ember meghalt, további 29 pedig megsérült, köztük hét gyerek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump dühöng: még keményebb vámokat vet be

Trump dühöng: még keményebb vámokat vet be

Az amerikai elnök Kanadára sértődött meg.

Nem akármilyen találkozók várnak hétfőn Orbán Viktorra

Nem akármilyen találkozók várnak hétfőn Orbán Viktorra

Olaszországba mehet.

Kamala Harris lehet újra elindulna az elnökségért

Kamala Harris lehet újra elindulna az elnökségért

Kamala Harris volt amerikai alelnök kilátásba helyezte, hogy megint indul valamelyik elnökválasztáson.

Orosz rakéták záporoztak Kijevre

Orosz rakéták záporoztak Kijevre

Helikopterről próbálták megfékezni a lángokat

Független palesztin bizottság veheti át Gáza irányítását

Független palesztin bizottság veheti át Gáza irányítását

Együttműködve az arab szövetségesekkel és nemzetközi szereplőkkel.

Donald Trump mozgósította a katonáit, új háborúra készülnek?

Donald Trump mozgósította a katonáit, új háborúra készülnek?

Mozgásban a világ legnagyobb hadihajója.

Moszkváig jutottak az ukrán drónok, hatalmas pusztítást végeztek

Moszkva közelébe jutottak az ukrán drónok, egy lakóházat is eltaláltak

Dróntámadás következtében megrongálódott egy lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban, több ember megsebesült – közölte Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója péntek reggel a Telegram-csatornán.

EU-csúcs: Robert Fico keményen nekiment Zelenszkij ötletének

EU-csúcs: Robert Fico keményen nekiment Zelenszkij ötletének

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba.  

EU-csúcs: Ukrajna megkapja a védelméhez szükséges pénzt

EU-csúcs: Ukrajna megkapja a védelméhez szükséges pénzt

Oroszországnak tudomásul kell vennie: Ukrajna belátható időn belül rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy hatékonyan megvédje magát az orosz agressziótól – jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben csütörtökön, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően.

Orbán: a budapesti békecsúcs napirenden van

Orbán Viktor: a budapesti békecsúcs napirenden van

Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően péntek hajnalban.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168