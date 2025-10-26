Egy sereg orosz drón támadta Ukrajnát, gyerekek is megsérültek

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők 101 drónnal támadták Ukrajnát vasárnapra virradóra – írja az Ukrainska Pravda. A hivatalosan közlés szerint ezek közül 90-et sikerült megsemmisíteni vagy blokkolni.

A jelentés szerint a drónok közül 60 iráni gyártmányú Shahed típusú volt. Öt támadó drón négy különböző helyszínen talált el célpontokat, miközben a lelőtt drónok roncsai öt másik helyen zuhantak le. A tájékoztatás szerint a Kijevet ért csapásban három ember meghalt, további 29 pedig megsérült, köztük hét gyerek.