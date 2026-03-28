Egy ukrán gyerek is megsebesült a szülészetet ért orosz támadásban

Támadás érte az Ukrajna középső részén lévő Krivij Rih térségét is, ahol Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó szerint ketten meghaltak, további két ember pedig megsebesült.

Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, Kijev kész a háromoldalú megbeszélésekre az Egyesült Államokkal és Oroszországgal. Az államfő, akit az Interfax ukrán hírügynökség idézett, hozzátette, hogy jóllehet kormánya kész bárhol tárgyalni, a közel-keleti helyzetre való tekintettel az amerikai delegáció nem szívesen utazna külföldre és vélhetően az Egyesült Államokon belül képzeli el a megbeszéléseket.

A legutóbbi háromoldalú egyeztetést februárban tartották Genfben, előtte pedig a küldöttségek január végén ültek asztalhoz, Abu-Dzabiban.

