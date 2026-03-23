Egyelőre elbukott a titkos izraeli terv – rakétákkal nem lehet rendszert váltani?

Bár Izrael és az Egyesült Államok is azt remélte, hogy a háború első heteiben sikerül majd lázadást szítania Iránban a rezsimmel szemben, és így hamar le lehet majd zárni a beavatkozást, ezek a remények mindeddig nem teljesültek, írta laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár a New York Times alapján, amely több mint egy tucat jelenlegi és korábbi amerikai, izraeli és egyéb nemzetiségű tisztviselővel folytatott háttérbeszélgetést a témában.

Az illegálisan indított háború már csaknem egy hónapja folyik, az iráni nép azonban mindmáig nem lázadt fel a kormánya ellen. Az amerikai és izraeli hírszerzés szerint a teokratikus vezetés meggyengült ugyan, de messze nem omlott össze, és az „iráni katonaságtól és rendőrségtől való széleskörű félelem” letörte a lázadások kifejlődésének esélyét.

Amerikai katonai vezetők arra is figyelmeztették Trumpot, hogy az irániak nem fognak az utcán tüntetni a kormány ellen, amíg az Egyesült Államok és Izrael bombázza az országukat.

Hírszerző tisztek szintén alacsonynak ítélték annak a valósszínűségét, hogy tömeges lázadás tör ki a teokrata kormány ellen, illetve hogy az amerikai-izraeli támadás egyfajta polgárháborút robbant majd ki.

A Moszad terve, amelynek számos eleme továbbra is titokban marad, nemcsak a lázadások kirobbanásával számolt, hanem az észak-iraki kurd milíciák iráni inváziójával is. Egyelőre azonban ez is elmaradt.

