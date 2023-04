Egyértelmű kijelentés érkezett Ukrajna NATO-csatlakozásához

Egyre inkább proxy háború tombol Ukrajnában – A hét videója

Az amerikai védelmi minisztériumból a közelmúltban kiszivárgott iratok szerint amerikai és NATO-katonák már Ukrajnán belül is végeznek kiképzéseket. Sajtóhírek szerint jelen vannak amerikai különleges műveleti erők is, és harcol ukrán oldalon egy több tízezer fős, rejtélyes nemzetközi légió is. Az amerikai hírszerzés behatolt a Kremlbe, a nyugati fegyverszállítások folyamatosak.