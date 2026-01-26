Egyetlen szikrára van az Egyesült Államok a polgárháborútól? Szakértők szerint igen

Szombaton újabb tragikus haláleset rázta meg az Egyesült Államokat, miután az ICE (Immigration and Customs Enforcement, azaz bevándorlási és vámrendészet) ügynökei a január 7-én lelőtt Renee Good után egy újabb embert, a szintén 37 éves Alex Prettit lőttek le Minneapolisban.

Az események pedig könnyen ahhoz vezethetnek, hogy Minnesota állam és az amerikai szövetségi kormányzat fegyveres erői között is fegyveres erőszak tör ki. A Privátbankár cikke szerint erre komoly kockázatot lát Claire Finkelstein, a Pennsylvaniai Egyetemen működő etikai és jogállamisági központ (CERL) igazgatója, aki tavaly egy a mostaniakhoz kísértetiesen hasonló eseménysort modellezett munkatársaival, illetve számos volt kormányzati és katonai tisztviselő bevonásával.

Finkelsteinék a legnagyobb veszélyt abban látták, hogy az állam vezetői kivezénylik az utcára az állami Nemzeti Gárda egységeit, a szövetségi kormány pedig a hadsereg bevetésével válaszol a helyzetre.

Tim Walz, Minnesota állam kormányzója pedig vasárnap már az utcára vezényelte a minnesotai Nemzeti Gárda katonáit, akik az utasítások szerint a a rend fenntartásában fognak segíteni a helyi rendőri erőknek, és elsőként a szombati lövöldözés, illetve szövetségi kormányzati épületek környékére fognak kivonulni.

Donald Trump pedig már korábban készültségbe helyezte a hadsereg egyik hadosztályát, hogy adott esetben bevethessék azt a „hatóságok jogszerű munkáját” akadályozók ellen.

Közben a városban folyamatosak a szóváltások, összetűzések az ICE fellépése ellen tüntető, a hatóság ügynökeit követő, fellépésüket filmező aktivisták, illetve az ICE ügynökei között.

