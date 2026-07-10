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Külpolitika Iráni válság

Egyik nap tárgyalás, másik nap támadás

mfor.hu

Washington közölte, hogy diplomáciai erőfeszítések zajlanak a helyzet enyhítése érdekében, ugyanakkor a CNN arról számot be, hogy az Egyesült Államok továbbra is fenntartja a katonai opció lehetőségét, miközben újabb iráni csapásokról érkeztek jelentések.

Az Egyesült Államok szerint a korábbi megállapodást Irán sértette meg azzal, hogy hajókat támadott meg a Hormuzi-szorosban. Továbbra sem ismerik el, hogy jelenleg Teherán ellenőrizné a szoros közlekedését. Az éjszaka folyamán az amerikai hadsereg több tucat iráni drónt és rakétát semmisített meg. Az izraeli miniszterelnök szerint még nem ért véget a háború, ezért minden forgatókönyvre fel kell készülniük. Leszögezte, hogy az izraeli erők addig maradnak Libanon területén, amíg szükségesnek látják. Közben az iráni külügyminiszter a szaúdi herceggel egyeztetett a kialakult helyzetről.

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