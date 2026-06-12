A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7-országok (Franciaország mellett az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság) hétfőn kezdődő háromnapos csúcstalálkozóján a francia Alapokban található Evianban – tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal, kiemelve, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között.

Az Elysée-palota tanácsadója szerint az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban is. Ez lesz az első transzatlanti találkozó, amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, újabb csapást mérve az amerikai elnöknek a Grönland megszerzésére irányuló törekvései és a Washington által indított vámháború miatt megromlott nemzetközi kapcsolatokra.

Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7-csúcstalálkozón ragaszkodni fognak a Hormuzi-szoros gyors újranyitásához, mert a blokád jelentősen megterheli a globális gazdaságot, és az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett.

„Biztosítani kell, hogy Trump elnökkel közös célokat tudjunk kitűzni, mindenekelőtt a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását” – hangsúlyozta a francia elnöki hivatal.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptom elnök, Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír és Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke kedden csatlakozik a megbeszélésekhez.

Az európaiak abban is reménykednek, hogy az amerikai elnök meggyőzhető lesz arról, hogy támogassa Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, akit szintén kedden várnak Evianba, remélve a közvetlen tárgyalások megindulását Oroszország és Ukrajna között.

„Első körben nincsenek engedmények az oroszoknak, és jelenleg nincs is ok a szankciók feloldására Oroszország ellen” – emlékeztett a francia álláspontra az Elysée-palota.

A Genfi-tó partján szervezett csúcstalálkozón a francia fél gondosan ügyelt arra, hogy minden Donald Trump kényelmét szolgálja, aki 2018-ban visszavonta a záróközleményhez adott támogatását, tavaly pedig a vége előtt elhagyta a kanadai csúcstalálkozót, miközben Emmanuel Macron francia elnököt bírálta.

A francia vendéglátók nyíltan kifejezték reményüket, hogy az amerikai elnök valóban megérkezik hétfőn Evianba és ott is marad három napig; sőt, elfogadja francia kollégája vacsorameghívását szerda estére Párizsba vagy a versailles-i kastélyba.

Civil szervezetek elítélték, hogy Franciaország figyelmen kívül hagyja a klímaváltozás kérdését a G7-csúcson; azért, hogy az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban Emmanuel Macron ne bosszantsa fel Donald Trumpot".

Más szelek fújnak

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Emmanuel Macron, aki jövőre tíz év után távozik a francia elnöki székből, egy-egy kerekasztal-beszélgetésre meghívta Brazília, Dél-Korea, India és Kenya vezetőit is, hogy elkerülje azt a látszatot, mintha a G7 az iparosodott hatalmak fórumaként szemben állna a feltörekvő országokkal.

Ezenkívül meghívást kaptak Franciaországtól a globális „tech vállalatok” vezetői, köztük az amerikai Sam Altman és Dario Amodei – az OpenAI és az Anthropic vezetői –, valamint a francia Arthur Mench, a Mistral AI alapítója egy szerdai ebédre. Tanácskozásuk célja az lesz, hogy előmozdítsák a szabályozási kezdeményezéseiket, valamint a közösségi média 15 vagy 16 év alattiak számára történő betiltását. A francia megítélés szerint feszült viták várhatóak a téma kapcsán Donald Trump és tárgyalópartnerei között.

Erről a kérdésről – hasonlóan a kiemelten fontos ásványi nyersanyagok témaköréhez, amely szintén vitás kérdés Kínával – vagy a kábítószer-kereskedelem ügyéről, a G7 csúcstalálkozó végén, szerdán kívánnak közzétenni egy nyilatkozatot.

(MTI)