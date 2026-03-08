Egyre durvul a közel-keleti háború, találat ért egy kuvaiti felhőkarcolót is

A kuvaiti hadsereg közlése számos ellenséges drónnal kellett megküzdenie. Támadás érte a kuvati nemzetközi repülőtéren lévő üzemanyag-lerakatokat, valamint valószínűleg dróntámadás miatt kapott lángra egy felhőkarcoló Kuvaitvárosban – az utóbbiról készült felvétel itt látható.

A BBC hírösszefoglajója szerint más térségbeli arab országokból is drón- és rakétacsapásokat jelentettek. Dubajban egy ember életét vesztette.

Mindeközben az izraeli és az amerikai hadsereg is folytatta a légicsapásokat Irán ellen, állítása szerint az infrastruktúrát, illetve a Teherán közeli olajraktárakat támadta.

Helyszíni felvételek szerint a tűz akkora volt, hogy a lángok megvilágították az eget az iráni főváros felett. Helyiek sorozatos robbanásokról számoltak be.

Folytatódtak az izraeli támadások Libanonban is. Itt helyi közlések szerint találat ért egy hotelt, négy ember meghalt. Csaknem félmillió ember már elmenekült a lakhelyéről.

A Times of Israel szerint éjfél óta négy iráni rakétát lőttek ki Izraelre. Áldozatokról nem érkezett jelentés.

Az amerikai-izraeli légicsapásokban eddig több mint 1100 iráni civil vesztette életét a háború kezdete óta. Az Izraelt ért iráni rakétatámadások 12 halálos áldozatot követeltek.

