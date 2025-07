Egyre jobban eldurvul a magyar-ukrán pengeváltás

Úgy véli, mi sem természetesebb annál, hogy „kikérjük a választók véleményét egy oly sorsdöntő kérdésben, mint Ukrajna erőltetett uniós csatlakoztatása, ami Magyarországra és az európai békére nézve is súlyos következményeket hordoz.“

Magyar Levente szerint a magyar kormány mindig is készen állt a párbeszédre, olyannyira, hogy az elmúlt 10 évet végigtárgyalták „az egymást követő ukrán kormányokkal, például a kárpátaljai magyar kisebbség jogfosztottságának megoldásáról. (…) Kijevnek 10 éve lett volna arra, hogy ezt a kérdést méltányosan, az általa sokat hivatkozott európai értékeknek megfelelően rendezze.”

