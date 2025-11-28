Egyre nagyobb a baj Kijevben, lemondott Zelenszkij legfontosabb embere

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének lemondását Volodimir Zelenszkij jelentette be a BBC beszámolója szerint.

Az ukrán korrupcióellenes ügynökség péntek reggel kutatta át Jermak kijevi otthonát. Az elnöki hivatal vezetője annyit közölt, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal.

A brit adó emlékeztet: Jermak az ukrán elnök legközelebbi tanácsadója volt az ukrajnai háború kitörése óta, de egyre nagyobb nyomás nehezedett rá a kormányzati korrupciós botrányok miatt (novemberben például két miniszter is lemondott), mégha Jermakot nem is vádolták meg semmivel. Távozása komoly csapás Zelenszkijnek.

Az ukrán elnök a bejelentéssel egyidőben egységre szólított fel az ukrán nemzethez intézett videóüzenetében, figyelmeztetve: „Azt kockáztatjuk, hogy mindent elveszítünk: magunkat, Ukrajnát, a jövőnket.”

Beszélt arról is, hogy Ukrajnának most „belső erőre” van szüksége, és nem szabad, hogy elterelődjön a figyelem az ország megvédésétől.

Ukrán sajtóhírek szerint Zelenszkij kormánya átalakítását tervezi. Szombaton konzultációkat folytat majd arról, ki lehet alkalmas a hivatal vezetésére.

Jermak távozása azért is jött nagyon rosszkor az ukrán elnöknek, mert nemrég nevezte ki őt a Trump-adminisztrációval a háború lezárásáról folytatott tárgyalások vezetőjévé.