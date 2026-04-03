Egyre nagyobb a nyomás Trumpon, hogy kiszálljon az iráni háborúból

Az amerikai elnök két-három héten belül kiszállna az iráni háborúból, akár a Hormuzi-szoros megnyitása nélkül is, Igaz búcsúzóul még – ahogy fogalmazott – „visszabombázza a kőkorszakba” a perzsa államot, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Trumpnak minimum két komoly oka van arra, hogy a maga részéről befejezze az Izraellel közösen indított, igencsak költséges háborút. Egyrészt körülbelül négy hét múlva lejár az a határidő, ameddig az amerikai törvények szerint be kell fejeznie a hadműveleteket, hacsak az amerikai Kongresszus máshogy nem dönt. Erről az úgynevezett War Powers Resolution (háborús hatáskörökről szóló határozat) rendelkezik.

Másrészt az Egyesült Államokban háborúellenes hangulat uralkodik.

Közvéleménykutatások szerint „az amerikaiak széles körben elítélik az amerikai katonai akciót Iránban”: az arányuk mintegy 60 százalék.

Kétharmaduk szerint az Egyesült Államoknak hamar ki kellene szállni a háborúból, még akkor is, ha nem éri el a korábban kitűzött célokat. És Trump szempontjából különösen érdekes, hogy még a republikánusok között is jelentős, 40 százalék a gyors kiszállást sürgetők aránya.

