2p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Izraeli-iráni konfliktus

Egyre nagyobb a nyomás Trumpon, hogy kiszálljon az iráni háborúból

mfor.hu

Erre több nyomós oka is van.

Az amerikai elnök két-három héten belül kiszállna az iráni háborúból, akár a Hormuzi-szoros megnyitása nélkül is, Igaz búcsúzóul még – ahogy fogalmazott – „visszabombázza a kőkorszakba” a perzsa államot, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Trumpnak minimum két komoly oka van arra, hogy a maga részéről befejezze az Izraellel közösen indított, igencsak költséges háborút. Egyrészt körülbelül négy hét múlva lejár az a határidő, ameddig az amerikai törvények szerint be kell fejeznie a hadműveleteket, hacsak az amerikai Kongresszus máshogy nem dönt. Erről az úgynevezett War Powers Resolution (háborús hatáskörökről szóló határozat) rendelkezik.

Másrészt az Egyesült Államokban háborúellenes hangulat uralkodik.

Közvéleménykutatások szerint „az amerikaiak széles körben elítélik az amerikai katonai akciót Iránban”: az arányuk mintegy 60 százalék. 

Kétharmaduk szerint az Egyesült Államoknak hamar ki kellene szállni a háborúból, még akkor is, ha nem éri el a korábban kitűzött célokat. És Trump szempontjából különösen érdekes, hogy még a republikánusok között is jelentős, 40 százalék a gyors kiszállást sürgetők aránya.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A szerb ügyészség villámgyorsan elárulta, hogy mit találtak a Török Áramlat mellett

Katonai védelem alá helyezi a kormány a Török Áramlat magyar szakaszát

Szabotázs gyanújával indítottak eljárást a szerbek, miután  robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél.

Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt.

Szijjártó Péter: Amíg minket látnak, megvédjük magunkat!

A külügyminiszter visszautasította a szuverenitás elleni újabb támadást.

Donald Trump egy sikeres mentőakcióról árult el részleteket

Kommandósok jutottak be az ellenséges területre.

Támadás érte Irán egyetlen atomerőművét

Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette. A lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet.

Hullhatnak a fejek Trump kormányában az iráni baklövés miatt

Donald Trump amerikai elnök kabinetjének szélesebb körű átalakítását fontolgatja. Egyre jobban frusztrálják ugyanis az iráni háború politikai következményei: az emelkedő üzemanyagárak, a zuhanó támogatottsági mutatók és a novemberi félidős választások miatti republikánus aggodalmak.

Irdatlan erővel csapott le Oroszország, többen meghaltak a dróntámadásokban

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.

Donald Trump: „háború van”

Az amerikai elnök ennyivel intézte el az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgép ügyét.

Medvegyev szerint az EU katonai szövetséggé válhat

Az Európai Unió a NATO-nál is ellenségesebb katonai szövetséggé alakulhat át – mondta az orosz biztonsági tanács alelnöke.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG