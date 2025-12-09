2p

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Egyre nagyobb bajban Zelenszkij, nem állt meg az orosz hadsereg Pokrovszknál

mfor.hu

Elfoglalta Osztapivszke települést Dnyipropetrovszk megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, aki kedden az Ukrajnában harcoló központi csapatcsoportosításnál tett szemlét, azt mondta, hogy orosz hadsereg gyakorlatilag minden irányban támad a „különleges hadművelet” övezetében (Oroszországban csak így szabad nevezni az ukrajnai háborút).  

Közölte, hogy Krasznoarmejszk (ukrán nevén: Pokrovszk) elfoglalása után az orosz erők fő feladata a Dimitrov (Mirnohrad) környékén bekerített ukrán alakulatok felszámolása. A tábornok szerint utóbbi város déli része, az összes épület több mint 30 százaléka orosz ellenőrzés alá került.

Mint fogalmazott, Krasznoarmejszk elfoglalása a legfontosabb lépés volt a Donyec-medence egészének “felszabadításában”.

Hozzátette, hogy ebben a hónapban az orosz hadsereg elfoglalta a várostól keletre fekvő Rivne, Rih és Hnatyivka települést is.

Szerinte Krasznoarmejszkban a lakóövezeteket ellenőrzik, segítséget nyújtanak a helyi lakosságnak, és több mint 200 embert evakuáltak biztonságos területekre.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Csuvasföld székvárosában, Csebokszariban 14 civil sebesült meg lakóépületet ért találat nyomán, állítják.

(MTI)

XIV. Leó pápa

Nagyon fontos ember fogadta az ukrán elnököt

Az ukrajnai háború volt a központi témája XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának Castel Gandolfo pápai rezidenciáján – közölte a Szentszék kedden.

Nagyon jó hírt kapott Orbán Viktor Csehországból

Nagyon jó hírt kapott Orbán Viktor Csehországból

Kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét kedden Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

Kedd reggel ismét Moszkvában ébredt fel Szijjártó Péter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter egy nagy üzleti-vállalati delegációval ment az orosz fővárosba.

Újabb részleteket közölt Brüsszel az Ukrajnát megmentő pénzügyi akciótervről

Újabb részleteket közölt Brüsszel az Ukrajnát megsegítő pénzügyi akciótervről

Az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközök lefoglalását, majd annak Ukrajna finanszírozását lehetővé tevő jóvátételi kölcsönre vonatkozó uniós bizottsági javaslatnak a célja: növelni a háború költségeit Oroszország számára – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután megbeszélést folytatott hétfőn az Ukrajnát támogató országok koalíciójának tagjaival.

Emelte a tétet a holland bíróság, nem várt izgalmak Orbán Viktor isztambuli tárgyalásán

Emelte a tétet a holland bíróság, nem várt izgalmak Orbán Viktor isztambuli tárgyalásán

A Vedomosztyi nevű orosz lap arról ír, hogy lefoglalták a Török Áramlat kezelőjének vagyonát, miközben Orbán Viktor Isztambulba repült.

Ukrajna: 16 orosz drón célba talált az éjjel

Ukrajna: 16 orosz drón célba talált az éjjel

Volt dolga az ukrán légvédelemnek.

Orbán Viktor nagy bejelentésre készül Törökországban is

Orbán Viktor nagy bejelentésre készül Törökországban is

A magyar kormányfő Erdogan török elnökkel tárgyal.

Csak úgy ömlik a kínai áru Németországba

Csak úgy ömlik a kínai áru Németországba

 Az Egyesült Államokba irányuló kínai export továbbra is zuhant

Lavrov, Szijjártó

Szijjártó Péter elárulta, hogy mit gondol a Lavrovtól kapott kitüntetéséről

Szerinte az általa is előrevitt magyar-orosz együttműködés a magyar embereknek jó volt, ezért büszke a kitüntetésre.

Most egy közép-ukrajnai várost vett célba Oroszország, nincs fűtés, víz és áram

Most egy közép-ukrajnai várost vett célba Oroszország, nincs fűtés, víz és áram

Vasárnapra virradóra is folytatódtak az orosz légicsapások Ukrajna ellen.

