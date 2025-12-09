Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, aki kedden az Ukrajnában harcoló központi csapatcsoportosításnál tett szemlét, azt mondta, hogy orosz hadsereg gyakorlatilag minden irányban támad a „különleges hadművelet” övezetében (Oroszországban csak így szabad nevezni az ukrajnai háborút).

Közölte, hogy Krasznoarmejszk (ukrán nevén: Pokrovszk) elfoglalása után az orosz erők fő feladata a Dimitrov (Mirnohrad) környékén bekerített ukrán alakulatok felszámolása. A tábornok szerint utóbbi város déli része, az összes épület több mint 30 százaléka orosz ellenőrzés alá került.

Mint fogalmazott, Krasznoarmejszk elfoglalása a legfontosabb lépés volt a Donyec-medence egészének “felszabadításában”.

Hozzátette, hogy ebben a hónapban az orosz hadsereg elfoglalta a várostól keletre fekvő Rivne, Rih és Hnatyivka települést is.

Szerinte Krasznoarmejszkban a lakóövezeteket ellenőrzik, segítséget nyújtanak a helyi lakosságnak, és több mint 200 embert evakuáltak biztonságos területekre.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Csuvasföld székvárosában, Csebokszariban 14 civil sebesült meg lakóépületet ért találat nyomán, állítják.

(MTI)