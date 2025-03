Egyre több ország fordulhat az Orbán-kormány ellen

A Szabad Európa szerint a tanács több lehetőség közül választhat, így megszavaztathatja a tagállamokat, amire eddig a kétes kimenetel miatt nem került sor, de előzőleg konkrét ajánlásokkal is fordulhatna a magyar kormányhoz, a teljesítésüktől függővé téve a folytatást. Az ehhez szükséges négyötödös többséghez legalább 23 tagállam támogatását kell megnyerni. Tineke Strik becslése szerint jelenleg nagyjából tizenkilenc ország hajlik arra, hogy továbblépjenek az eljárásban.

A Szabad Európa cikkében emlékeztetett arra , hogy április 14. és 16. között látogat Magyarországra az Európai Parlament állampolgári jogi (LIBE) szakbizottságának küldöttsége, hogy tájékozódjon azokban az ügyekben, amelyek 2018-ban az uniós szerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítását indokolták. A küldöttség vezetője, Tineke Strik, az EP magyar jelentéstevője kollégáival az úton látottak és hallottak alapján készíti majd el az úgynevezett közbülső jelentést. Erről Strik szerint a tagállamoknak is beszámolhatnak.

