2p
Külpolitika Venezuela

Egyre világosabb, mit akar az USA Venezuelában

mfor.hu

A venezuelai kitermelés idén jelentősen emelkedhet.

Az Egyesült Államok az energetikai és gazdasági kapcsolatok újraépítését szorgalmazza Venezuelával, miközben igyekszik korlátozni Kína, Oroszország és Irán befolyását az ország energiaszektorában.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter caracasi látogatásán Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnökkel folytatott megbeszélésén az amerikai beruházások bővítését sürgette, és közölte, hogy Washington kész támogatni Venezuela olaj-, földgáz- és villamosenergia-termelésének gyors növelését. A miniszter szerint a venezuelai kitermelés idén jelentősen emelkedhet a jelenlegi, mintegy napi egymillió hordós szintről. Wright hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem ellenzi a „legitim” kínai üzleteket, de el kívánja kerülni azokat a megállapodásokat, amelyek más régiókban szerinte károsnak bizonyultak.

Washington emellett adósságátstrukturálást tart szükségesnek a korábbi államosítások miatt kárt szenvedett cégek kárpótlására, ugyanakkor jelezte: a szankciók teljes feloldásának nincs határideje. Az amerikai kormány új általános engedélyt adott ki a venezuelai olaj- és gázkutatás és termelés megkönnyítésére, miközben az exportkönnyítésekből továbbra is kizár bizonyos rivális országokhoz köthető szereplőket.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Donald Trump egyelőre nem sújt le Iránra

Donald Trump egyelőre nem sújt le Iránra

Az amerikai elnök továbbra is a tárgyalásos rendezést helyezi előtérbe.

Zelenszkij: Az USA-ban folytatjuk a tárgyalást Oroszországgal a háború lezárásáról

Zelenszkij: Az USA-ban folytatjuk a tárgyalást Oroszországgal a háború lezárásáról

Az amerikai tervben szereplő donyecki pufferzóna ellenőrzéséről továbbra sem sikerült megegyezni. Az ukrán elnök azonban folytatni akarja a tárgyalásokat.

Váratlan hívást kaphat Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Nagyon kellemetlen hívást kaphat Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Már javában készülnek a tervek Brüsszelben Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítására.

Döntött az Európai Parlament a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelről

Döntött az Európai Parlament a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelről

Már áprilisban hozzájuthat a 90 milliárd eurós hitelhez Ukrajna, ha az Európai Tanács is jóváhagyja az Európai Parlament döntését. A képviselők döntő többsége jóváhagyta a kölcsön folyósítását.

Szijjártó Péternek fontos kínai vendége érkezik

Szijjártó Péternek fontos kínai vendége érkezik

A kínai külügyminiszter Budapestre jön.

Óriási bejelentésre készülhet Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján

Óriási bejelentésre készülhet Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan bejelenti: elnökválasztás lesz Ukrajnában, a lakosság pedig szavazhat arról, elfogadják-e a háborút lezáró béketervet.

Migrációügyben együtt szavazott a Tisza és a Fidesz az Európai Parlamentben

Migrációügyben együtt szavazott a Tisza és a Fidesz az Európai Parlamentben

A testület módosította a menekültügyi eljárásokról szóló uniós jogszabályokat. Bevezették a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékét és megerősítették a biztonságos harmadik ország elvét.

Az első ország készen áll Gázába küldeni békefenntartóit

Az első ország készen áll Gázába küldeni békefenntartóit

Indonézia jelentkezett elsőként, és akár nyolcezer katonáját is küldené.

Emmanuel Macron jól beolvasott Európának

Emmanuel Macron jól beolvasott Európának

A francia elnök arra szólította fel Európát, hogy határozottabban lépjen fel a nemzetközi színtéren, mondván: eljött az ideje annak, hogy „hatalomként” kezdjen viselkedni.

Az EP elfogadta a Mecosur-megállapodás védőintézkedéseit – a Fidesz és a Tisza ellenében

Az EP elfogadta a Mecosur-megállapodás védőintézkedéseit – a Fidesz és a Tisza ellenében

Az Európai Parlament (EP) többsége kedden megszavazta azokat a  biztosítékokat, amelyek az európai mezőgazdaságot védik a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) országaival kötött szabadkereskedelmi egyezmény alkalmazása során, ha megugrana bizonyos termékek behozatala.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168