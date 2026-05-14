Egységfrontra szólított fel Irán az Egyesült Államokkal szemben

„Mindannyiunknak porrá kell zúzni a Nyugat hamis felsőbbrendűség-érzetét és sérthetetlenségét” – jelentette ki Abbász Aragcsi Újdelhiben, az országcsoport külügyminisztereinek kétnapos találkozóján, egyúttal óva intett „a nemzetközi intézmények átpolitizálásától”.

A tárcavezető kitért az iráni háborúra is, amelyet – a Mízán iráni hírügynökség által szemlézett beszédében – az „illegális terjeszkedési politika és háborús vérszomj” iskolapéldájának nevezett, illetve figyelmeztetett arra is, hogy a régiós instabilitás során mindenki veszít, az agresszor is.

Aragcsi hangsúlyozta: Irán esetében nem létezik katonai megoldás.

„Mi, irániak sosem engedtünk a nyomásgyakorlásnak, azonban a tiszteletre tisztelettel válaszolunk; hadseregünk kész a megsemmisítő válaszcsapásra, békeszerető népünk azonban nem akar háborút” – jelentette ki.

A BRICS-re kitérve elmondta, Teherán álláspontja szerint az országcsoport új világrendet jelent, „olyan világrendet, amelyben a globális Dél az egyik fő alakítója a világ jövőjének”.

Leszögezte továbbá, hogy Irán a háborút egyúttal ezen új világ érdekében is vívja, katonái pedig a nyugati hegemóniával és az Egyesült Államok sérthetetlenségérzetével állnak szemben.

„Nagyon fontos, hogy mélyítsük erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy megtörjük ezt az érzést, amelynek egyszerűen nincs helye napjainkban” – tette hozzá. Úgy vélte, hogy az országcsoport tagjai számára „nem ismeretlen az amerikai erőszakoskodás”, leszögezve: „itt az idő az összefogásra azért, hogy világossá tegyük: az ilyen viselkedésnek a történelem szemétdombján a helye”.