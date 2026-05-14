2p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Irán

Egységfrontra szólított fel Irán az Egyesült Államokkal szemben

mfor.hu

A nemzetközi jog megsértésével vádolta az iráni külügyminiszter az Egyesült Államokat és Izraelt csütörtökön, valamint felszólította a BRICS-országokat, ítéljék el a jogsértést.

„Mindannyiunknak porrá kell zúzni a Nyugat hamis felsőbbrendűség-érzetét és sérthetetlenségét” – jelentette ki Abbász Aragcsi Újdelhiben, az országcsoport külügyminisztereinek kétnapos találkozóján, egyúttal óva intett „a nemzetközi intézmények átpolitizálásától”.

A tárcavezető kitért az iráni háborúra is, amelyet – a Mízán iráni hírügynökség által szemlézett beszédében – az „illegális terjeszkedési politika és háborús vérszomj” iskolapéldájának nevezett, illetve figyelmeztetett arra is, hogy a régiós instabilitás során mindenki veszít, az agresszor is.

Aragcsi hangsúlyozta: Irán esetében nem létezik katonai megoldás.

„Mi, irániak sosem engedtünk a nyomásgyakorlásnak, azonban a tiszteletre tisztelettel válaszolunk; hadseregünk kész a megsemmisítő válaszcsapásra, békeszerető népünk azonban nem akar háborút” – jelentette ki.

A BRICS-re kitérve elmondta, Teherán álláspontja szerint az országcsoport új világrendet jelent, „olyan világrendet, amelyben a globális Dél az egyik fő alakítója a világ jövőjének”.

Leszögezte továbbá, hogy Irán a háborút egyúttal ezen új világ érdekében is vívja, katonái pedig a nyugati hegemóniával és az Egyesült Államok sérthetetlenségérzetével állnak szemben.

„Nagyon fontos, hogy mélyítsük erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy megtörjük ezt az érzést, amelynek egyszerűen nincs helye napjainkban” – tette hozzá. Úgy vélte, hogy az országcsoport tagjai számára „nem ismeretlen az amerikai erőszakoskodás”, leszögezve: „itt az idő az összefogásra azért, hogy világossá tegyük: az ilyen viselkedésnek a történelem szemétdombján a helye”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orosz dróneső zúdult Kijevre, Zelenszkij Putyinnak üzent

Orosz dróneső zúdult Kijevre, Zelenszkij Putyinnak üzent

Az orosz hadsereg 56 különböző típusú rakétával, valamint 675 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. A fő csapásirány Kijev és környéke volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint, akik úgy vélik, hogy a háború a befejezéséhez közeledik, nem cselekednek így. Ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalt.

Szlovákia aggódik: lezárta Ukrajnával közös határát

Északi szomszédunk szerdán biztonsági okokból lezárta Ukrajnával közös határán a határátkelőket, miután kiterjedt orosz dróntámadás érte Kárpátalját.

Dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orbán Anita Facebook-posztjában beszélt arról, hogy mélységesen elÍtéli a Tisza-kormány a támadást.

Varsó Magyarországhoz fordult a menekült miniszter miatt

A varsói külügyminisztérium jegyzéket intézett a magyar félhez a budapesti lengyel külképviselet közvetítésével, amelyben a Magyarországra menekült Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter kiutazásáról szóló információt kértek – közölte szerdán Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő.

Fontos szövetséges hátrált ki a brit miniszterelnök mögül, közeleg a végjáték?

Fontos szövetséges hátrált ki a brit miniszterelnök mögül, közeleg a végjáték?

A szakszervezeti szövetség is váltana.

Aggódhat Trump és Netanjahu, rossz híreket hozott az amerikai hírszerzés

Aggódhat Trump és Netanjahu, rossz híreket hozott az amerikai hírszerzés

Megvannak az iráni rakéták.

Orbán Viktor bukása az ukrán háború végéhez is közelebb vihetett

Orbán Viktor bukása az ukrán háború végéhez is közelebb vihetett

Meglepő dolgokat mondott az orosz elnök.

A fű alatt ergy harmadik légierő is támadta Iránt – új információk kerültek napvilágra

A fű alatt ergy harmadik légierő is támadta Iránt – új információk kerültek napvilágra

Eddig sikerült eltitkolni?

Nagy útra kelt Donald Trump, de mit hozhat ki belőle?

Nagy útra kelt Donald Trump, de mit hozhat ki belőle?

Pekingbe tart az amerikai elnök.

Európa megmozdult Putyin rakétatesztje után

Európa megmozdult Putyin rakétatesztje után

Oroszország tesztelte a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát, közben Zelenszkij bejelentette, Ukrajna 13 országgal és a NATO-val közösen antiballisztikus koalíciót alakít.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG