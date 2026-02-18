1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Orbán Viktor Robert Fico Szlovákia Ukrajna Üzemanyagok

Egyszerre döntött Szlovákia és Magyarország

mfor.hu

Szlovákia is épp akkor állította le az Ukrajna felé irányuló dízelt, amikor Magyarország. 

A kabinet szerdai ülésén arról határozott, hogy 250 ezer tonna olajat szabadít fel a Slovnaft számára az állami olajtartalékokból. Ezzel arra reagált, hogy a háborús konfliktus miatt leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába, éppúgy, mint Magyarországra – írja a Ma7.

A Slovnaft leállítja a gázolaj ukrajnai exportját és minden más exportot, teljes egészében a hazai piacra fog termelni – jelentette be Robert Fico szlovák kormányfő.

Fico hozzátette azt is, hogy nem fenyeget üzemanyaghiány az országban. A Slovnaft az állami olajtartalék egy részének felhasználásával azt az időszakot hidalja át, amíg megérkeznek a tartályhajók Horvátországba, majd a vezetéken a kőolaj Szlovákiába, ami körülbelül 20-30 nap lehet.

Mint ismeretes, Magyarország is épp így döntött: 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bejelentést tett Orbán Viktor

Leállítja Magyarország a dízel szállítását Ukrajnába.

Fokozza a kelet-európai régiók támogatását Brüsszel

Fokozza a kelet-európai régiók támogatását Brüsszel

Az Európai Bizottság átfogó stratégiát fogadott el az EU Oroszországgal, Belarusszal és Ukrajnával határos keleti régióinak nyújtott támogatás fokozása érdekében.

Ha vezetéken nem lehet, tengeren hozatna orosz kőolajat Szijjártó Péter

Ha vezetéken nem lehet, tengeren hozatna orosz kőolajat Szijjártó Péter

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, hogy tengeri útvonalon is hozathasson orosz kőoaljat, ha a Barátság kőolajvezetéket elzárnák. 

Kellemetlen kérdést kapott Rubio, mégis csak egy évre kapott mentességet Orbán Viktor?

Kellemetlen kérdést kapott Rubio, mégis csak egy évre szól a Magyarországnak járó mentesség?

Az energiaszankciók kérdése Marco Rubio és Orbán Viktor budapesti hétfői sajtótájékoztatóján is szóba került – az amerikai külügyminiszter nem adott egyértelmű választ.

Trump aggódhat az idei választás miatt – Klasszis Podcast Yaro Patrice-szal

Úgy tűnik, a Trump-kormányzat beáll Orbán Viktorék mögé az áprilisi választásokra készülve, de a Fehér Házban félhetnek az őszi félidős választásoktól is. De mi lesz, ha „béna kacsa” lesz Trumpból, és kitölti-e négyéves ciklusát az amerikai elnök? Yaro Patrice külpolitikai szakértőt kérdeztük.

Ukrajna üzent: egynapos tűzszünet nem elég

Ukrajna üzent: egynapos tűzszünet nem elég

Kijev minimum 60 napos fegyverszünetet kér

Nem mindenki fog örülni: Trump kemény üzenetet küldött

Nem mindenki fog örülni – Trump kemény üzenetet küldött

A Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a gázai békén, és bizonyos kérdésekben az ENSZ-szel összehangoltan működik majd – jelentette ki Donald Trump kedden.

Még soha nem látott károkat okoztak az oroszok Ukrajnában

Kombinált csapást hajtottak végre.

Megakadhat az orosz olaj útja, a Kreml Ukrajnára mutogat

Magyarország is célkeresztbe került.

A béketárgyalások előtt még jól szétbombázta Putyin Ukrajnát

Súlyos orosz támadássorozat érte Ukrajnát a béketárgyalások előtt

400 drónnal és 29 különböző típusú rakétával.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168