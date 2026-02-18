Egyszerre döntött Szlovákia és Magyarország

A kabinet szerdai ülésén arról határozott, hogy 250 ezer tonna olajat szabadít fel a Slovnaft számára az állami olajtartalékokból. Ezzel arra reagált, hogy a háborús konfliktus miatt leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába, éppúgy, mint Magyarországra – írja a Ma7.

A Slovnaft leállítja a gázolaj ukrajnai exportját és minden más exportot, teljes egészében a hazai piacra fog termelni – jelentette be Robert Fico szlovák kormányfő.

Fico hozzátette azt is, hogy nem fenyeget üzemanyaghiány az országban. A Slovnaft az állami olajtartalék egy részének felhasználásával azt az időszakot hidalja át, amíg megérkeznek a tartályhajók Horvátországba, majd a vezetéken a kőolaj Szlovákiába, ami körülbelül 20-30 nap lehet.