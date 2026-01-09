Egyszerűen lefizetné a grönlandi lakosokat az Egyesült Államok?

Bár az esetleges kifizetések pontos összege és lebonyolítása nem ismert, amerikai tisztviselők – köztük a Fehér Ház munkatársai – személyenként 10 000 és 100 000 dollár közötti összegekről egyeztettek – mondta a Reutersnek a források közül kettő, akik névtelenséget kértek a belső egyeztetések érzékenysége miatt.

Az a gondolat, hogy közvetlenül fizetéseket kapjanak Grönland lakosai – amely Dánia tengerentúli területe –, egy lehetséges magyarázat lenne arra, hogy miként próbálhatná meg az Egyesült Államok „megvásárolni” az 57 ezer fős szigetet. Annak ellenére, hogy Koppenhágában és Nuukban is határozottan állítják: Grönland nem eladó.

Ez a taktika a Fehér Házban megvitatott több elképzelés egyike Grönland megszerzésére, amelyek között az amerikai hadsereg esetleges alkalmazása is szerepel.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten egyeztethet dán kollégájával Grönlandról

Fotó: Wikipédia/U.S. Department of State

„Elég volt… Semmi több fantáziálás az annektálásról” – írta Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke vasárnap egy Facebook-bejegyzésben, miután Donald Trump amerikai elnök ismét azt nyilatkozta újságíróknak, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van a sziget megszerzésére.

EU: a döntés Grönland és Dánia kezében van

Koppenhágában és Európa-szerte a politikai vezetők kritikusan reagáltak Trump és más fehér házi tisztviselők közelmúltbeli kijelentéseire, amelyek szerint joguk lenne Grönlandhoz – különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok és Dánia NATO-szövetségesek, és kölcsönös védelmi megállapodás köti össze őket.

Kapcsolódó cikk Arra készülnek az európai külügyminiszterek, hogy az USA megszállhatja Grönlandot Már szerdán tárgyalnak a lehetséges reakciókról.

Kedden Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Nagy-Britannia és Dánia közös nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozták: Grönland és Dánia kapcsolatáról kizárólag Grönland és Dánia dönthet.

Amikor a Reuters a sziget megvásárlásáról folytatott tárgyalásokról – köztük a grönlandi lakosoknak nyújtandó közvetlen kifizetések lehetőségéről – kért kommentárt, a Fehér Ház Karoline Leavitt szóvivő és Marco Rubio külügyminiszter szerdai nyilatkozatait ajánlotta a hírügynökség figyelmébe.

Egy sajtótájékoztatón Leavitt elismerte, hogy Trump és nemzetbiztonsági tanácsadói „vizsgálják, hogyan nézhetne ki egy esetleges vásárlás”. Rubio pedig közölte, hogy a jövő héten Washingtonban találkozik dán kollégájával, hogy Grönlandról tárgyaljanak.