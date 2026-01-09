3p
Külpolitika Dánia Donald Trump

Egyszerűen lefizetné a grönlandi lakosokat az Egyesült Államok?

mfor.hu

Amerikai tisztviselők arról egyeztettek, hogy egyösszegű kifizetéseket küldjenek a grönlandi lakosoknak annak érdekében, hogy meggyőzzék őket a Dániától való elszakadásról, és esetleges csatlakozásukról az Egyesült Államokhoz – állítja négy, az ügyet ismerő forrás.

Bár az esetleges kifizetések pontos összege és lebonyolítása nem ismert, amerikai tisztviselők – köztük a Fehér Ház munkatársai – személyenként 10 000 és 100 000 dollár közötti összegekről egyeztettek – mondta a Reutersnek a források közül kettő, akik névtelenséget kértek a belső egyeztetések érzékenysége miatt.

Az a gondolat, hogy közvetlenül fizetéseket kapjanak Grönland lakosai – amely Dánia tengerentúli területe –, egy lehetséges magyarázat lenne arra, hogy miként próbálhatná meg az Egyesült Államok „megvásárolni” az 57 ezer fős szigetet. Annak ellenére, hogy Koppenhágában és Nuukban is határozottan állítják: Grönland nem eladó.

Ez a taktika a Fehér Házban megvitatott több elképzelés egyike Grönland megszerzésére, amelyek között az amerikai hadsereg esetleges alkalmazása is szerepel.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten egyeztethet dán kollégájával Grönlandról
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten egyeztethet dán kollégájával Grönlandról
Fotó: Wikipédia/U.S. Department of State

„Elég volt… Semmi több fantáziálás az annektálásról” – írta Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke vasárnap egy Facebook-bejegyzésben, miután Donald Trump amerikai elnök ismét azt nyilatkozta újságíróknak, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van a sziget megszerzésére.

EU: a döntés Grönland és Dánia kezében van

Koppenhágában és Európa-szerte a politikai vezetők kritikusan reagáltak Trump és más fehér házi tisztviselők közelmúltbeli kijelentéseire, amelyek szerint joguk lenne Grönlandhoz – különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok és Dánia NATO-szövetségesek, és kölcsönös védelmi megállapodás köti össze őket.

Kedden Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Nagy-Britannia és Dánia közös nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozták: Grönland és Dánia kapcsolatáról kizárólag Grönland és Dánia dönthet.

Amikor a Reuters a sziget megvásárlásáról folytatott tárgyalásokról – köztük a grönlandi lakosoknak nyújtandó közvetlen kifizetések lehetőségéről – kért kommentárt, a Fehér Ház Karoline Leavitt szóvivő és Marco Rubio külügyminiszter szerdai nyilatkozatait ajánlotta a hírügynökség figyelmébe.

Egy sajtótájékoztatón Leavitt elismerte, hogy Trump és nemzetbiztonsági tanácsadói „vizsgálják, hogyan nézhetne ki egy esetleges vásárlás”. Rubio pedig közölte, hogy a jövő héten Washingtonban találkozik dán kollégájával, hogy Grönlandról tárgyaljanak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Maduro megbuktatása az ukrán békét is közelebb hozhatja – de mi lesz az orosz gázzal?

Az elmúlt napok legfontosabb katonai és politikai fejleménye a venezuelai elnök elfogása volt. Az akcióval Donald Trump egyértelműen erőt mutatott, szemben a korábbi hónapok tétlenségével. Ez akár Moszkva számára is fontos üzenet lehet, ráadásul az oroszok számára gazdasági szempontból is sok érv szólna a béke mellett.

Megszólalt az EU Trump legújabb húzása után

Több tucat nemzetközi szervezetből lép az ki Egyesült Államok.

Maduro és felesége is megsérült az amerikai akcióban, száz halott maradt a beavatkozás után

Az elnöki házaspár felépült, de a védelmükben elesettek nem.

Az ENSZ-ben is borítja a bilit Trump

Az ENSZ-ben is borítja a bilit Trump

Több tucat nemzetközi szervezetből lép ki az Egyesült Államok.

Arra készülnek az európai külügyminiszterek, hogy az USA megszállhatja Grönlandot

Arra készülnek az európai külügyminiszterek, hogy az USA megszállhatja Grönlandot

Szerdán tárgyal a német, a francia és a lengyel külügyminiszter arról, hogyan reagálnának Európa vezető hatalmai, ha az Egyesült Államok megszállná Grönlandot. A francia külügyminiszter azonban azt mondta: beszélt Rubioval, és az USA nem tervez katonai beavatkozást.

Bejelentést tett Trump: máris lecsapott a venezuelai olajra

Bejelentést tett Trump: máris lecsapott a venezuelai olajra

Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít „a venezuelai és az amerikai nép javára” Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi platformon közzétett üzenete szerint.

Trump akár erővel is megszerezné Grönlandot

Trump akár erővel is megszerezné Grönlandot

Dániával és több másik NATO-tagállammal is konfliktust okozna, ha az Egyesült Államok rátenné a kezét Grönlandra, de Donald Trump kitart amellett, hogy a szigetet elvegye Dániától. Egyelőre jó üzletet akar kötni, de akár a hadsereget is bevetheti.

Brit és francia katonák is mehetnek Ukrajnába – béke esetén

Brit és francia katonák is mehetnek Ukrajnába – béke esetén

Közösen telepíthet katonai alakulatokat ukrán területre a brit és a francia kormány békemegállapodás esetén. Más partnerországok katonáival együtt a légteret és Ukrajna felségvizeit is biztosíthatják.

Egy apró államra figyel Európa, a megosztott Ciprus diktál fél évig

Egy apró államra figyel Európa, a megosztott Ciprus irányít fél évig

2026. január elsejével Ciprus vette át az Európai Unió soros elnökségét. A szigetország területi megosztottsága, a Törökországgal fennálló viták miatt benne van a pakliban, hogy a szokásosnál is izgalmasabb fél év áll most az EU előtt. Ugyanakkor Ciprus rengeteg külső szakértőt, köztük magyar szakembereket kért fel annak érdekében, hogy sikeresen zárja le ezt az időszakot.

Magyar Péter a miniszterelnök helyett levelet írt Robert Ficónak

Magyar Péter a „miniszterelnök helyett” levelet írt Robert Ficónak

Arra kéri Orbán Viktort, hogy csatlakozzon a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos szlovák jogszabály-módosítás elleni tiltakozáshoz, és ki is hagyta számára az aláírása helyét.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168