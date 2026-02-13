Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

Európának versenyképesebb és ellenállóbb gazdaságot kell építenie, amely előmozdítja jólétünket, minőségi munkahelyeket teremt és biztosítja az energia megfizethetőségét – mondta az Európai Tanács elnöke, António Costa. „Tavaly a védekezésre összpontosítottunk, idén a versenyképességre fogunk” – tette hozzá.

Az Európai Tanács csütörtöki, soron kívüli informális ülésén egyhangú megállapodás született arról, hogy folytatni kell az uniós adminisztráció egyszerűsítését célzó program végrehajtását.

Costa szerint az energetikai átállás továbbra is a legfontosabb hosszú távú feladat az EU számára a stratégiai autonómia és az alacsonyabb árak eléréséhez.

„Európa számára kritikus fontosságú a stratégiai iparágak védelmének megerősítése és a függőségek csökkentése. Feltérképezzük és azonosítjuk függőségeinket, és diverzifikációs stratégiával kezeljük azokat” – tette hozzá. Úgy látja, Európának egységes és hatékony pénzügyi rendszerre is szüksége van, amely jobban tudja az európai megtakarításokat európai beruházásokká alakítani – írja az MTI.