3p

Külpolitika Donald Trump Energiapiac Irán Olaj

Éktelen haragra gerjedt Trump az újabb iráni támadás miatt

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Csütörtök hajnalban iráni rakétatámadás érte a katari Ras Laffan energetikai létesítményt. Katar állami energiavállalata is megerősítette, hogy a fő telephelyükön található gázlétesítményeket találták el.

Az iráni támadás következtében tűz ütött ki, de jelentősebb károk vagy személyi sérülés nem történt. Nem sokkal később Katar belügyminisztériuma közölte, hogy a Ras Laffan energetikai létesítményben keletkezett összes tüzet sikerült megfékezni. Itt található a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) feldolgozó üzeme.

A minisztérium egy újabb, az X-en közzétett közleményben azt írta, hogy a terület hűtése és biztosítása még folyamatban van, a veszélyes anyagokat pedig egy speciális egység kezeli – számol be róla a BBC.

Donald Trump azóta egy hosszú bejegyzésben reagált a Truth Socialön, amelyben a megtorlást igazságtalannak és méltánytalannak nevezte. Figyelmeztetett, hogy bármilyen további támadás „ártatlan” országok – például Katar ellen -, azt eredményezné, hogy az Egyesült Államok „teljes egészében felrobbantaná” a South Pars gázmezőt. Ez a világ egyik, ha nem a legnagyobb fölgázmezője, ami a Perzsa-öböl alatt helyezkedik el. 1990-ben fedezte fel az iráni állami olajvállalat.

A Katarral szembeni iráni támadás előtt Izrael részéről érte találat a South Pars gázmezőt. Az amerikai elnök az izraeli akcióról azt írta, hogy arról az Egyesült Államok „semmit sem tudott”, és eszkalációval fenyegetett, ha Irán ismét megtámadja Katart.

„A Közel-Keleten történtek miatti haragból” Izrael „erőszakosan csapott le” – írta Trump.

Majd így folytatta: „Az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen módon nem vett részt benne, sőt fogalma sem volt arról, hogy ez meg fog történni.”

Trump nagybetűkkel hangsúlyozta, hogy Izrael nem fogja újra megtámadni az iráni South Pars gázmezőt – „hacsak Irán nem dönt úgy, hogy ismét megtámad egy ártatlan országot”. Jelen esetben Katart.

Ha Irán újra csapást mérne Katarra, Trump azzal fenyegetett, hogy az Egyesült Államok „olyan erővel és hatalommal fogja teljes egészében elpusztítani a South Pars gázmezőt, amilyet Irán még soha nem látott vagy tapasztalt”.

A támadás és a feszültségek kiéleződésének hírére a kőolaj világpiaci ára ismét elszabadult, az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése magyar idő szerint 7 óra előtt pár perccel már meghaladta a 112 dollárt. Az észak-amerikai könnyűolaj 97 dollár felett jár. Az európa fölgáz ára 6 százalékos ugrott, a megawattóránkénti jegyzés meghaladta az 54 eurót.

Vajon J. D. Vance az első Patrióta Nagygyűlésre érkezik?

A korábban beígért Donald Trump találkozó helyett úgy tűnik, J. D. Vance alelnök érkezik Budapestre. 

Nagy bajban Trump az olajárak miatt, lassan Kubára fordulhat rá az amerikai elnök?

Szélsőséges esetben akár a hordónkénti 150-200 dollár közötti sávba is felszúrhat az olaj világpiaci ára, ha tovább súlyosbodik a közel-keleti háború és továbbra sem haladhat át a tankerhajók jelentős része a Hormuzi-szoroson. Bár az Egyesült Államok szempontjából eddig kudarcnak tekinthető a beavatkozás, lehet, hogy hamarosan Kuba felé fordulhat a Donald Trump vezette adminisztráció.

Összeállt Csehország és Szlovákia – a Barátság kőolajvezeték a tét

A két ország megállapodott abban, hogy mintegy 1 milliárd cseh koronát (közel 40 millió eurót) fektet be a Barátság kőolajvezeték működésének átalakításába.

Oroszország egyetlen régiója sem érezheti magát biztonságban.

A világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jöhet létre.

Ciszjordánia, palesztin tüntetés

Fejlövésekkel végeztek egy családdal – elszabadult az erőszak egy megszállt területen

Miközben a világ az iráni háborúra figyel, fokozódik az izraeli telepesek és biztonsági szervek erőszakhulláma a palesztinokkal szemben a megszállt Ciszjordániában. 

Ausztrália nem áll háborúban Iránnal.

Balázs Péter

Balázs Péter: A magyar kormány belekötött Ukrajnába

A magyar kormány Brüsszelt támadja, Ukrajnába pedig kifejezetten belekötött, pedig a szomszédainkkal és a szövetségeseinkkel szemben különösen fontos lenne a feszültség csökkentése – erről Balázs Péter beszélt a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. Magyarország egykori külügyminisztere utalt arra, hogy ezzel együtt sem valószínű ukrán diverzáns tevékenység Magyarországon, hiszen Ukrajnának „kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy velünk szórakozzon.”

Kiélezett vita várható az e heti uniós csúcstalálkozón

Vétózással fenyeget Orbán Viktor és Robert Fico az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós kölcsön ügyében – erről fog szólni az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek e heti találkozója. Az energiaválságot Brüsszelben is érzik, de az orosz energiaimport újraindításáról nincs vita.

Modzstaba Hamenei ajatollah kemény szavakkal reagált

Az új ajatollah keményen válaszolt Amerika közvetítőinek

Modzstaba Hamenei elutasította a feszültség csökkentésére vagy tűzszünetre vonatkozó javaslatokat, amelyeket két közvetítő ország juttatott el Teheránba – nyilatkozta egy magasrangú iráni tisztviselő kedden.

