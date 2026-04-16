Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Magyarország Oroszországgal és Ukrajnával szembeni politikájának várható megváltozásáról beszélt a lengyel külügyminiszter csütörtökön az RMF FM kereskedelmi rádióban. Radoslaw Sikorski arra számít, hogy az új magyar kormány hozzájárul a Kijevnek szánt európai uniós támogatás folyósításához.

Sikorskinak feltették a kérdést, hogy az Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonmegbeszélése alapján számít-e a magyar politika megváltozására a két háborúban álló ország viszonylatában. Erre a politikus így válaszolt:

„Igen, teljesen eltérő lesz”.

„A miniszterasszony azt sugallta”, hogy Magyarország feloldja a lengyel hadseregnek és Ukrajnának szánt pénzeszközök blokkolását, valamint támogatja az Oroszország elleni szankciókat – mondta a lengyel diplomácia vezetője.

Sikorski korábban többször bírálta Magyarországot, amely szerinte az uniós döntéshozatali egyhangúsággal élve, akadályozza az ukrajnai lengyel szállítmányokért járó uniós visszatérítést és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását.

A miniszter reményének adott hangot, hogy megújul a visegrádi csoport működése, és felidézte: leendő magyar hivatali kollégáját már meghívta Varsóba.

A műsorvezető azon felvetésére, hogy Magyar Péter nem tett egyértelmű nyilatkozatokat Oroszországot és Ukrajnát illetően, az előbbivel „jó kapcsolatokat akar fenntartani”, Kijevnek pedig „kemény feltételeket” szab, Sikorski kijelentette: a leendő magyar kormányfő szavai „egybeesnek a lengyel állásponttal”.

Az Európai Unióban felmerült Ukrajna gyorsított csatlakozásának lehetősége, de ez nem fog megvalósulni. Ukrajnának

„minden feltételt teljesítenie kell, ahogyan Lengyelországnak is kellett”

- mondta Radoslaw Sikorski.

(MTI)