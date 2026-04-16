Külpolitika Lengyelország Orosz-ukrán konfliktus Szankció Ukrajna Orbán Anita

Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Hitel, szankciók, EU-csatlakozás – mi lesz, és mi nem?

Magyarország Oroszországgal és Ukrajnával szembeni politikájának várható megváltozásáról beszélt a lengyel külügyminiszter csütörtökön az RMF FM kereskedelmi rádióban. Radoslaw Sikorski arra számít, hogy az új magyar kormány hozzájárul a Kijevnek szánt európai uniós támogatás folyósításához.

Sikorskinak feltették a kérdést, hogy az Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonmegbeszélése alapján számít-e a magyar politika megváltozására a két háborúban álló ország viszonylatában. Erre a politikus így válaszolt:

„Igen, teljesen eltérő lesz”.

„A miniszterasszony azt sugallta”, hogy Magyarország feloldja a lengyel hadseregnek és Ukrajnának szánt pénzeszközök blokkolását, valamint támogatja az Oroszország elleni szankciókat – mondta a lengyel diplomácia vezetője.

Sikorski korábban többször bírálta Magyarországot, amely szerinte az uniós döntéshozatali egyhangúsággal élve, akadályozza az ukrajnai lengyel szállítmányokért járó uniós visszatérítést és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását.

A miniszter reményének adott hangot, hogy megújul a visegrádi csoport működése, és felidézte: leendő magyar hivatali kollégáját már meghívta Varsóba.

A műsorvezető azon felvetésére, hogy Magyar Péter nem tett egyértelmű nyilatkozatokat Oroszországot és Ukrajnát illetően, az előbbivel „jó kapcsolatokat akar fenntartani”, Kijevnek pedig „kemény feltételeket” szab, Sikorski kijelentette: a leendő magyar kormányfő szavai „egybeesnek a lengyel állásponttal”.

Az Európai Unióban felmerült Ukrajna gyorsított csatlakozásának lehetősége, de ez nem fog megvalósulni. Ukrajnának

„minden feltételt teljesítenie kell, ahogyan Lengyelországnak is kellett”

- mondta Radoslaw Sikorski.

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Sokan erről pusmognak.

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Az Európai Bizottság elnöke kiállt amellett, hogy fontos külpolitikai kérdésekben elegendő legyen a tagállamok minősített többsége egy-egy döntéshez. Ahhoz viszont minden tagállamnak hozzá kellene járulnia, hogy így alakítsák át az Európai Tanács döntéshozatali folyamatát.

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni”

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni”

Donald Trump is megszólalt a magyarországi választások eredménye után: elismerte, hogy Orbán Viktor hátrányban volt, és jó embernek nevezte Magyar Pétert.

Több mint 170 tonna segélyt küld közúton Iránba a Vöröskereszt

Megérkezett az első öt teherautónyi szállítmány abból a több mint 171 tonna segélyből, amelyet a Vöröskereszt közúton indított útnak az iráni Vörös Félhold Társaság számára – jelentette be a segélyszervezet kedden Genfben.

A magyar honvédség katonái már Libanon felé tartanak

Elindult repülőgéppel Bejrútba a magyar katonák váltóállománya, akik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában teljesítenek majd szolgálatot – írja a Honvédelmi Minisztérium keddi közleménye alapján az MTI.

Zelenszkij közeli időpontot jelölt meg, mikor indul újra a Barátság kőolajvezeték

Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Zelenszkij az ortodox húsvéthoz hasonlította a magyar választások eredményét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „fény győzelmének a sötétség felett” nevezte az ellenzék magyarországi győzelmét, és „pragmatikus, baráti” kapcsolatokra szólított fel az új kormánnyal.

Enyhébb hangnemet ütött meg a Kreml Magyar Péterrel kapcsolatban

A Kreml tegnap kizárta, hogy gratuláljon Magyar Péter győzelméhez, mondván Magyarországot „barátságtalan országnak” minősítették, mivel korábban támogatta az EU Moszkva elleni szankcióit.

Brüsszelből üzentek: remélik, elég ideje lesz Magyarországnak lehívni a forrásokat

Brüsszelből üzentek: remélik, elég ideje lesz Magyarországnak lehívni a forrásokat

Egy uniós tagállam 16 éven át tartó autokratikus működése nem ismétlődhet meg többé – jelentette ki Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó jogállamisági jelentéstevője keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján.  

Magas rangú vendég fogadta el Magyar Péter meghívását

Magas rangú vendég fogadta el Magyar Péter meghívását

A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre.

