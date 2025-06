Elárulta a NATO-főtitkár, melyik országtól tart a legjobban

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A kedden kezdődő, kétnapos hágai NATO-csúcstalálkozó előtt tartott sajtótájékoztatóján Mark Rutte közölte: „még mindig hiszünk abban”, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a NATO-ba. (Ukrajna belépését a katonai szövetségbe Oroszország továbbra is élesen ellenzi – a szerk.)

A legjelentősebb és direkt fenyegetést jelenleg Oroszország jelenti a NATO-ra nézve, ami azt jelenti, hogy a katonai szövetségnek továbbra is Ukrajna támogatására kell összpontosítania, az ukrajnai háború igazságos és tartós befejezését célzó törekvése mellett – jelentette ki a NATO-főtitkár Hágában hétfőn.

