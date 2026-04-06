Külpolitika Gázvezetékek Szerbia

Elárulta a szerb hírszerzés, hol gyárthatták a Török Áramlatnál talált robbanóanyagot

mfor.hu

Hónapok óta jelezte a szerb katonai hírszerzés, hogy szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen, ám a figyelmeztetéseket eddig fenntartásokkal fogadta az államvezetés – jelentette ki Djuro Jovanic, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap Belgrádban.

A VBA vezetője rendkívül sikeresnek nevezte a vasárnapi akciót, amelynek során a magyar határ melletti Magyarkanizsa közelében robbanószerkezetekhez szükséges eszközöket találtak. Mint mondta: a műveletet alapos terepmunka és más szolgálatokkal folytatott információcsere előzte meg.

Kiemelte: olyan adatok birtokában voltak, amelyek szerint egy migránscsoporthoz tartozó, katonai szolgálatra alkalmas személy szabotázsakciót próbálhat meg végrehajtani a gázvezeték-hálózat ellen.

Az igazgató közlése szerint a keresett személyt mindenképpen őrizetbe veszik, a kérdés csak az, hogy a nyomozás néhány napig vagy hónapokig tart-e.

Djuro Jovanic beszámolója szerint a helyszínen külön csomagolt, hermetikusan lezárt robbanóanyagot, gyutacsot, valamint a robbanószerkezet előkészítéséhez szükséges szerszámokat és eszközöket találtak.

Hozzátette: a robbanóanyagon lévő jelölések alapján azokat az Egyesült Államokban gyárthatták.

A VBA vezetője visszautasította azokat az – általa dezinformációnak nevezett – állításokat, amelyek szerint a szerb hadsereg „egy másik fél érdekében” ukrán eredetű robbanóanyag megtalálásával Ukrajnát próbálná felelőssé tenni. Mint fogalmazott, a robbanóanyag gyártási helye önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.

A szerb hatóságok korábban súlyos biztonsági incidensként értékelték az ügyet, amely szerintük a szerbiai és a regionális energetikai stabilitást is veszélyeztethette volna.

Mladenka Manojlovic, a Szabadkai Felsőfokú Ügyészség ügyésze közölte, tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás és -kereskedelem, valamint szabotázs gyanújával indítottak eljárást az ügyben.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök korábbi tájékoztatása szerint a rendőrség és a hadsereg akciójában két hátizsákot, valamint két nagy csomag robbanóanyagot találtak gyutacsokkal együtt, emellett további nyomokat is rögzítettek.

A szerb védelmi minisztérium közölte: a biztonsági erők folytatják a helyszíni munkát Magyarkanizsa községben további nyomok felkutatása, valamint az ügyben érintett személyek azonosítása és felelősségre vonása érdekében.

(MTI)

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét – jelentette be az IDF és a védelmi miniszter hétfőn.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomásnál 2026. április 6-án. A kormányfő személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről.

A magyar-szerb határhoz sietett Orbán Viktor, és tett egy sokat sejtető megjegyzést

Egyelőre nem tudni, kik készültek szabotázsakcióra a Török Áramlat gázvezeték ellen, azt a szerbek vizsgálják, ugyanakkor a történtek illeszkednek egy eseménysorba, és az ukránoknak van ilyen képességük, és hajlandóak meg képesek is arra, hogy ilyesmit tegyenek – jelentette ki a miniszterelnök hétfői, rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat”, amelyekkel „megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni” a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.

Szerinte a szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást.

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Öt ember meghalt.

A külügyminiszter visszautasította a szuverenitás elleni újabb támadást.

Kommandósok jutottak be az ellenséges területre.

