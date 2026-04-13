Elárulta Macron mit mondott Magyar Péternek

Emmanuel Macron francia elnök vasárnap közölte, hogy beszélt a magyar ellenzék vezetőjével, Magyar Péterrel, miután pártja a várakozások szerint 138 mandátumot, azaz a parlamenti helyek 69 százalékát szerezte meg, véget vetve az euroszkeptikus Orbán Viktor miniszterelnök 16 éves kormányzásának.

„Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel ezen győzelmét, a magyar nép elkötelezettségét az Európai Unió értékei mellett, valamint Magyarország helyét Európában” – jelentette ki Macron.

Hozzátette: Franciaországnak és Magyarországnak közösen kell „felépítenie egy szuverénebb Európát, kontinensünk biztonsága, versenyképességünk és demokráciánk érdekében”. (BBN)