Külpolitika Franciaország Választás 2026

Elárulta Macron mit mondott Magyar Péternek

A francia államfő nem rejtette véka alá fontos mondandóját, miközben gratulált a magyar választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjének.

Emmanuel Macron francia elnök vasárnap közölte, hogy beszélt a magyar ellenzék vezetőjével, Magyar Péterrel, miután pártja a várakozások szerint 138 mandátumot, azaz a parlamenti helyek 69 százalékát szerezte meg, véget vetve az euroszkeptikus Orbán Viktor miniszterelnök 16 éves kormányzásának.

„Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel ezen győzelmét, a magyar nép elkötelezettségét az Európai Unió értékei mellett, valamint Magyarország helyét Európában” – jelentette ki Macron.

Hozzátette: Franciaországnak és Magyarországnak közösen kell „felépítenie egy szuverénebb Európát, kontinensünk biztonsága, versenyképességünk és demokráciánk érdekében”. (BBN)

Világsajtó a választások után: földcsuszamlást, európai örömmámort látnak

Vezető hírportálok órákon keresztül első helyen számolnak és számoltak be a vasárnapi országgyűlési választások eredményéről.

Milliárdok hiányoznak: komoly veszélybe került Trump gázai újjáépítési terve

Alig érkezett meg a beígért támogatások töredéke a gázai újjáépítésre, ami súlyosan hátráltatja Donald Trump kezdeményezését. A Reuters szerint a forráshiány már az új, amerikai támogatású gázai irányítás felállítását is megbénítja.

Pakisztánban tárgyal Amerika és Irán a tűzszünetről

Elindult Pakisztánba az Egyesült Államok delegációja, amely az Iránnal folytatott béketárgyalások új fordulóján vesz részt. A küldöttséget JD Vance alelnök vezeti. Közben a közel-keleti helyzet nem csillapodik úgy, mint szeretnék.

Keleti szomszédunkkal is forró drótón van az Egyesült Államok

A NATO keleti szárnyának biztonságát érintő fejleményekről és a gazdasági együttműködés prioritásairól egyeztetett telefonon Marco Rubio amerikai és Oana Toiu román külügyminiszter – közölte pénteken az Agerpres hírügynökség.

Rövidesen helyreállhat a Barátság vezeték, de kulcskérdés az európai pénz

Ukrajna már tavasszal befejezheti a Barátság kőolajvezeték javítását – mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint azonban az újraindítás feltétele az európai finanszírozás, miközben a háború és az esetleges újabb orosz támadások továbbra is komoly kockázatot jelentenek az energiaszállításra.

Van, amiben Putyin és Zelenszkij is egyetért

Másfél nap tűzszünet jöhet Ukrajnában: az ortodox húsvét miatt Vlagyimir Putyin ezt ajánlotta, Volodimir Zelenszkij pedig egyetértett ezzel. A Kreml azért jelezte, az orosz hadsereg készen áll arra, hogy elejét vegye bármilyen provokációnak és agresszív lépésnek.

A Fidesz-szavazók többsége is támogatja a magyar EU-tagságot

Új felmérés jelent meg.

Új felmérés jelent meg.

Fogy a türelem? Sürgősen választ várnak Brüsszelben a magyar kormánytól

Az állítólagos, oroszoknak történt szivárogtatás miatt.

Figyelmeztetést küldött az Iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosról

El van aknásítva a szoros egy része.

Civil áldozata is van az újabb orosz légicsapásoknak Ukrajnában

Dolgozott a légvédelem, de nem tökéletesen.

