Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Putyin egy televíziós nyilatkozatban azt is mondta, hogy a bűnüldöző hatóságoknak „leleményességet” kell mutatniuk a megoldások keresésében és az alapvető szolgáltatások működésének biztosításában – írja a Reuters.

„Nem tudok nem rámutatni arra, amit az emberek tapasztalnak a nagyvárosokban. Ez nem gyakori, de sajnos előfordul. Az internet bizonyos problémáira és kimaradásaira gondolok a nagyvárosokban” – mondta egy kormányzati ülésen. „Természetesen, ha ez a terrorellenes műveletekkel kapcsolatos – és tudjuk, hogy sajnos időnként elszalasztunk ilyen támadásokat –, akkor a prioritás mindig az emberek biztonságának védelme lesz”

– tette hozzá.

Kapcsolódó cikk Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciós csomagot Oroszország ellen Közel két hónapos csúszással.

A hatóságok a múlt hónapban közel három hétre leállították a mobilinternetet Moszkvában, és más régiókban is rendszeresen korlátozzák, azzal az indokkal, hogy az ukrán drónok ezeket a hálózatokat használhatják a támadások irányítására.

Kapcsolódó cikk Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket A Kyiv Post írt erről.

A leállások széles körben váltottak ki kritikát a vállalkozások, tisztviselők és hétköznapi állampolgárok részéről is, akik a banki szolgáltatások, a közlekedés és más mindennapi szolgáltatások zavarait kifogásolták. Egy Kremlhez közel álló forrás a Reutersnek korábban azt mondta, hogy a vezető üzleti és pénzügyi szereplők lobbiztak Putyinnál a korlátozások enyhítéséért.

Putyin szerint káros lehet a tervezett internetkimaradásokról előzetesen információt adni, mert „a bűnözők is mindent hallanak és látnak”, és így alkalmazkodhatnak a helyzethez és terveikhez.

Ugyanakkor azt mondta, hogy a biztonsági szerveknek és a polgári hatóságoknak együtt kell működniük a megoldások megtalálása érdekében, és szükség van arra, hogy „kidolgozzanak egy mechanizmust az alapvető szolgáltatások zavartalan működésére”.

Tatjana Sztanovaja független politikai elemző szerint Putyin üzenete az volt, hogy a kimaradások indokoltak, de jobban kellene tájékoztatni az embereket. „Gyakran így magyarázza a társadalmi elégedetlenséget, azzal érvelve, hogy a tisztviselők nem magyarázták el elég jól a dolgokat”

– fogalmazott.