Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta, hogy az országban tapasztalható internetkimaradásokat biztonsági okokból vezetik be. Csak nagyon enyhe önkritikát gyakorolt ezzel kapcsolatban.

Putyin egy televíziós nyilatkozatban azt is mondta, hogy a bűnüldöző hatóságoknak „leleményességet” kell mutatniuk a megoldások keresésében és az alapvető szolgáltatások működésének biztosításában – írja a Reuters.

„Nem tudok nem rámutatni arra, amit az emberek tapasztalnak a nagyvárosokban. Ez nem gyakori, de sajnos előfordul. Az internet bizonyos problémáira és kimaradásaira gondolok a nagyvárosokban” – mondta egy kormányzati ülésen. „Természetesen, ha ez a terrorellenes műveletekkel kapcsolatos – és tudjuk, hogy sajnos időnként elszalasztunk ilyen támadásokat –, akkor a prioritás mindig az emberek biztonságának védelme lesz”

– tette hozzá.

A hatóságok a múlt hónapban közel három hétre leállították a mobilinternetet Moszkvában, és más régiókban is rendszeresen korlátozzák, azzal az indokkal, hogy az ukrán drónok ezeket a hálózatokat használhatják a támadások irányítására.

A leállások széles körben váltottak ki kritikát a vállalkozások, tisztviselők és hétköznapi állampolgárok részéről is, akik a banki szolgáltatások, a közlekedés és más mindennapi szolgáltatások zavarait kifogásolták. Egy Kremlhez közel álló forrás a Reutersnek korábban azt mondta, hogy a vezető üzleti és pénzügyi szereplők lobbiztak Putyinnál a korlátozások enyhítéséért.

Putyin szerint káros lehet a tervezett internetkimaradásokról előzetesen információt adni, mert „a bűnözők is mindent hallanak és látnak”, és így alkalmazkodhatnak a helyzethez és terveikhez.

Ugyanakkor azt mondta, hogy a biztonsági szerveknek és a polgári hatóságoknak együtt kell működniük a megoldások megtalálása érdekében, és szükség van arra, hogy „kidolgozzanak egy mechanizmust az alapvető szolgáltatások zavartalan működésére”.

Tatjana Sztanovaja független politikai elemző szerint Putyin üzenete az volt, hogy a kimaradások indokoltak, de jobban kellene tájékoztatni az embereket. „Gyakran így magyarázza a társadalmi elégedetlenséget, azzal érvelve, hogy a tisztviselők nem magyarázták el elég jól a dolgokat”

– fogalmazott.

