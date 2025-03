Elárulta Putyin, kivel is tárgyalna a békéről – nem hangzik valami biztatóan

Meg kell tárgyalni, hogy az ENSZ és néhány ország égisze alatt ideiglenes kormányzást vezessenek be Ukrajnában, az ottani választások megtartása érdekében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az Arhangelszk atomtengeralattjáró legénységével csütörtökön megtartott találkozóján.

