Elárulta Zelenszkij, hogy mire hajlandó a békéért

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírókkal folytatott online beszélgetés során azt mondta, hajlandó elengedni Ukrajna NATO-tagságát, ha megfelelő biztonsági garanciákat kap Európától és az Egyesült Államoktól. Az ukrán elnök a berlni, európai vezetőkkel, illetve az amerikai elnök különmegbízottjaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel folytatandó megbeszélései előtt jelezte, hogy hajlandó lemondani a NATO-tagságról a béketárgyalások előmozdítása érdekében – írja a Financial Times.

„Kétoldalú biztonsági garanciákról beszélünk Ukrajna és az Egyesült Államok között – nevezetesen 5. cikkely-szerű garanciákról... európai partnereinktől, illetve más országoktól, mint Kanadától, Japántól, illetve egyéb államoktól kapott biztonsági garanciákról”

- fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy Ukrajna egyelőre nem kapott választ a béketerven általuk végrehajtott módosításokra, amelyeket a héten, európai vezetőkkel történt konzultáció után küldtek el Washingtonba.

„A terv biztonsan nem fogja mindenki tetszését elnyerni. Akármelyik változatot vesszük, sok kompromisszumot tartalmaz”

- tette hozzá Zelenszkij.