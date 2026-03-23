Elbukott az Orbán-kormány szövetségese a szomszédban

Száz százalékhoz közelítő feldolgozottságnál is vezet Robert Golob kormányzó balközép Szabadság Mozgalma (Gibanje Svoboda) a vasárnapi szlovén parlamenti választásokon, közölte a szlovén választási bizottság.

A részleges eredmények tükrében a 90 fős parlamentben a Szabadság Mozgalom 29, a Janez Jansa korábbi miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28, az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája 9, a Szociáldemokraták (SD) 6, Anze Logar Demokratái 6, a Levica és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca egyaránt 5 képviselői helyet szerezhet.

Egy-egy garantált mandátuma lesz a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is. Rájuk csak a nemzetiségek szavazhattak.

Az eredmények alapján egyik párt sem tud majd önállóan kormányt alakítani.

Janez Jansa Orbán Viktor fontos szövetségesének számít a régióban.