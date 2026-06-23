Elemi csapás a foci-vb-n, Messi a csúcson

A magyar idő szerint hétfői, illetve hétfőről keddre virradó játéknap is tartogatott izgalmakat a FIFA 2026 amerikai kontinensen rendezett labdarúgó-világbajnokságon:
Argentína-Ausztria 2-0
A címvédő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén. A latin-amerikai alakulat ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között.
Lionel Messi, a 39. születésnapját szerdán ünneplő klasszis a csoportkör második fordulójában, az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövőlista élén, megelőzve a német Miroslav Klosét. A nyolcszoros aranylabdás sztár a találkozó 9. percében büntetőt rontott. Egy megtorpanás után labdája a kaput el nem találva hagyta el a pályát a jobb oldalon.
A J csoport aktuállis állása a tornán itt látható.
Franciaország-Irak 3-0
A kétszeres győztes francia válogatott Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte Irakot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság I csoportjának philadelphiai mérkőzésén.
Villámok cikáztak
A Philadelphia-ban rendezett megmérettetésen vihar miatt az első játékrész után csaknem két órás szünet elteltével folytatódhatott a viadal.
A Real Madrid csatára (Mbappé) századik mérkőzését játszotta a francia válogatottban, és a duplázásának köszönhetően hatvan találatnál tart, míg a világbajnokságokon már 16-szor volt eredményes, így Lionel Messi (18) mögött – holtversenyben Miroslav Kloséval – a második helyen áll a vonatkozó örökrangsorban.
Az I csoport aktuállis állása a tornán itt látható.
Norvégia-Szenegál 3-2
A norvég válogatott Erling Haaland két góljának is köszönhetően 3-2-re legyőzte a szintén duplázó Ismaila Sarrt a soraiban tudó Szenegált az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság I csoportjának New York-i mérkőzésén, és az első helyről várhatja a pénteki, franciák elleni rangadót.
Erling Haaland az 52. mérkőzésén megszerezte az 58. és 59. gólját a norvég válogatottban, a tornán pedig négy góljával – holtversenyben Kylian Mbappéval – a második helyen áll a góllövőlistán. A szintén duplázó Ismaila Sarr az első szenegáli labdarúgó, aki egymást követő két világbajnokságon is gólt szerzett.
Az I csoport aktuállis állása a tornán itt látható.
A magyar idő szerint ma este kezdődő újabb játéknap első mérkőzése a Portugália-Üzbegisztán lesz, 19.00-tól, az Egyesült Államokban lévő Houstonból.