Elemi csapás a foci-vb-n, Messi a csúcson

A magyar idő szerint hétfői, illetve hétfőről keddre virradó játéknap is tartogatott izgalmakat a FIFA 2026 amerikai kontinensen rendezett labdarúgó-világbajnokságon:

Argentína-Ausztria 2-0

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén. A latin-amerikai alakulat ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között.

Lionel Messi, a 39. születésnapját szerdán ünneplő klasszis a csoportkör második fordulójában, az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövőlista élén, megelőzve a német Miroslav Klosét. A nyolcszoros aranylabdás sztár a találkozó 9. percében büntetőt rontott. Egy megtorpanás után labdája a kaput el nem találva hagyta el a pályát a jobb oldalon.



A J csoport aktuállis állása a tornán itt látható.

Az összefoglaló itt látható.

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Franciaország-Irak 3-0

A kétszeres győztes francia válogatott Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte Irakot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság I csoportjának philadelphiai mérkőzésén.

Villámok cikáztak

A Philadelphia-ban rendezett megmérettetésen vihar miatt az első játékrész után csaknem két órás szünet elteltével folytatódhatott a viadal.

A Real Madrid csatára (Mbappé) századik mérkőzését játszotta a francia válogatottban, és a duplázásának köszönhetően hatvan találatnál tart, míg a világbajnokságokon már 16-szor volt eredményes, így Lionel Messi (18) mögött – holtversenyben Miroslav Kloséval – a második helyen áll a vonatkozó örökrangsorban.

Az I csoport aktuállis állása a tornán itt látható .

Az összefoglaló itt látható.